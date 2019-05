Než šlápnete do pedálů myslete i na pojištění | E15.cz

Když cyklista způsobí dopravní nehodu, musí vedle pokuty platit i vzniklé škody. Nový občanský zákoník navíc několikanásobně zvýšil částku odškodnění, které může být poškozeným přiznané. Viníci platí nejen za hmotné škody a léčbu, ale často také hradí ušlý zisk za období pracovní neschopnosti. Řešením, jak se zbavit pocitu, že každá škoda, kterou člověk na kole způsobí, zasáhne jeho rozpočet, je pojištění odpovědnosti. To se vztahuje i na rekreační sporty, a zahrnuje tedy také cyklistiku.

České pojišťovny uvádějí, že průměrná výše škody nahlášených nehod, které se řeší z povinného ručení, se pohybuje mezi 40 až 50 tisíci korunami. Částku výrazně snižují nejčastější havárky, při kterých auta utrpí jen menší škody jako škrábance nebo promáčknutí. Výjimkou ale nejsou ani události, kdy jdou škody do milionů korun. Události, při kterých figuruje jízdní kolo, se nemusí výší škody odlišovat. Stačí, aby například cyklista udělal na silnici nečekaný manévr a srazila se kvůli němu dvě auta plná lidí. Zranění a škody na autech pak částku vyženou raketově vzhůru. Při výběru pojistky je tedy vhodné porovnávat výši limitů, které je pojišťovna ochotná zaplatit.

Jak ukazuje tabulka níže, při porovnání maximálních limitů u pojištění odpovědnosti (pro škody na zdraví) najdeme podstatné rozdíly. Některé pojišťovny by kryly škody maximálně do výše šesti milionů, jiné mají limity nastavené na desítky milionů korun. Nejštědřejší jsou v tomto ohledu pojišťovny ČSOB, Uniqa, Česká pojišťovna a Allianz.

Pojišťovna maximální limit pro škody na zdraví (v mil. korun Maxima 10 Axa 10 ČSOB 50 Ergo 10 Generali 10 Uniqa 50 Allianz 30 ČPP 20 Direct 25 Slavia 6 Kooperativa 20 Česká pojišťovna 30

Pozor na výluky

Cyklisté musejí myslet na to, že pojišťovny mohou uplatňovat výluky, kdy pojistné plnění krátí, nebo vůbec nevyplatí. Typickým případem je situace, kdy jede cyklista na kole pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Pojišťovny by krátily plnění i v případě, kdy by cyklista způsobil nehodu hrubou nedbalostí, nebo dokonce úmyslně.

Podobné výluky se pak vztahují i na případy, kdy by cyklista zranil sám sebe a uplatňoval nárok na vyplacení peněz ze svého úrazového pojištění. Částka může být snížena i v případě, že by se cyklista zranil, neměl nasazenou přilbu a při šetření nehody by se prokázalo, že by přilba mohla rozsah zranění zmírnit. Nezapomínejme, že helmu je povinen nosit cyklista mladší 18 let a že za děti nesou odpovědnost rodiče.

Při dovolené v zahraničí si cyklisté zpravidla vystačí s běžným cestovním pojištěním, které řeší jejich úrazy. Pro případné škody třetím osobám musí mít buď sjednané připojištění odpovědnosti, nebo se ujistit, že pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje i na jiná území než ČR. Je také dobré vědět, že některé rizikovější aktivity bývá potřeba připojistit, nebo jsou dokonce nepojistitelné.

Nabídka pojištění se rozšiřuje

České pojišťovny v posledních letech nabídku pro cyklisty rozšiřují, vedle pojištění krádeže se na trhu objevily také různé druhy pojištění cyklo asistence, kterou mají v nabídce například Allianz, Generali či Česká pojišťovna. Pojištění (či připojištění) se vztahuje na časté případy, kdy potřebuje cyklista pomoc, typicky při dopravní nehodě či jiném karambolu. Pojistit lze i více kol v rámci jedné smlouvy. Pojišťovna může zajistit odvoz rozbitého kola do servisu a zaplatí jeho opravu, případně zařídí převoz cyklisty do a ze zdravotnického zařízení. Pojišťovny se ale liší například tím, kolik jsou ochotné za opravu kola zaplatit, nebo jakou vyžadují spoluúčast majitele kola.

Pojistit se lze i proti odcizení či poškození samotného kola. Jedním ze způsobů je pojištění celé domácnosti, ve které je kolo uskladněno. I tady je ale třeba číst důkladně pojistnou smlouvu. V ustanovení pojistných podmínek totiž bývá v některých případech uvedeno, že pojištění domácnosti se vztahuje na kolo jen v případě, že je uskladněno přímo v pojištěném bytě či domku nebo v prostorách obvyklých, ke kterým má přístup jen pojištěný. Po krádeži kola ze společné kolárny nebo chodby bytového domu tak pojištěný nemusí dostat vůbec nic.

Kola je u některých pojišťoven možné pojistit také individuálně, a to proti krádeži, živelní pohromě, nebo dokonce i proti poškození při nehodě. Nabídka je logicky zajímavá především pro majitele kol s vyšší pořizovací cenou. I v těchto případech je ale potřeba dodržovat několik zásad, aby byly splněny podmínky pojistky a pojišťovna poškozenému vyplatila peníze.

Pojištění v noci neplatí

Pro případ krádeže venku nebývají kola například pojištěna v nočních hodinách, zpravidla mezi 22. a 6. hodinou. Kolo musí být také v době krádeže připoutáno bezpečnostním zámkem k pevnému bodu, navíc na místě „k tomu určenému“ nebo obvyklému. Aby člověk dokázal, že kolo na takovém místě zabezpečil, je dobré si ho venku vyfotit třeba na mobilní telefon – usnadní to případná jednání s pojišťovnou.

Klienti by si měli při sjednávání pojistky dát pozor také na to, zda pojištění platí i v zahraničí, nebo pouze na území ČR. Důležité je rovněž znát míru spoluúčasti, která se mezi pojišťovnami liší, může dosahovat 1000 korun či 10, 20 a v ojedinělých případech i 50 procent z ceny kola. Pro všechny, kteří nechtějí být v případě řešení pojistné události nepříjemně překvapeni, je tak základní poučkou, aby důsledně pročítali pojistné podmínky a věděli, co si za své peníze pořizují. Druhou možností je obrátit se na nezávislého pojistného odborníka, který klientům pomůže jednotlivé nabídky pojišťoven porovnat.