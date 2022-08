Odborníci: Pomoc prostřednictvím úsporného tarifu je nedostatečná | E15.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje vyplatit letos domácnostem přes úsporný tarif 2000 korun. Při započítání odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje dosáhne pomoc u domácností s nejvyšší spotřebou až zhruba 6000 korun. Zbytek podpory vyplatí stát začátkem příštího roku. Celková výše podpory s energiemi na nadcházející topnou sezonu dosáhne u domácností s nízkou spotřebou zhruba 11 tisíc korun, u domácností se střední spotřebou zhruba 14 tisíc až 15 tisíc korun, domácnosti s nejvyšší spotřebou dosáhnou až na zhruba 18 tisíc korun. Novinářům to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

"Forma pomoci a její výše byla koncipována v době, kdy ceny energií byly mnohem nižší. Už samotné rozdělení pomoci do dvou let s tím, že letos bude vyplacena pouze čtvrtina, je zklamáním původních očekávání. Oznámené částky jsou ve světle současného zdražování opravdu velmi skromné," řekl ČTK analytik ENA Jiří Gavor. Ve srovnání s pomocí poskytovanou v jiných zemích EU je podle něj česká vláda pomalá a extrémně spořivá.

Úsporný tarif není správnou cestou podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala. "Relativně komplikovaně se pomáhá všem, když polovina domácností zvládne hospodařit bez pomoci. Podle mě by lepší tyto prostředky alokovat na zvýšené přídavky na děti, příspěvek na bydlení či mimořádnou okamžitou pomoc. Takto cíleně bych řešil dopad drahých energií," uvedl Dohnal.

Dohnal naopak chválí vládu za to, že dosud s pomocí nespěchala. "A tak motivuje občany k úsporám a omezování spotřeby. Mnohé státy, co pomáhají od prvního okamžiku, budou brzy před otázkou, z čeho platit pokračování pomoci," dodal Dohnal.

Nedostatečná a složitá je nabízená pomoc podle analytika XTB Jiřího Tylečka. "Nikdo se ani po dnešku nedozvěděl, jaká konkrétní pomoc ho čeká. Chystaná kalkulačka by to měla napravit, ale už její potřeba něco napovídá o komplikované pomoci. Cenová úleva je sice stupňovaná, ale stále nepočítá s extrémním zdražením u lidí, kteří se ocitnou bez fixace na spotových tarifech," uvedl Tyleček.

Až statisícům odběrných míst se cena může podle něj zvýšit i na desetinásobek. "Ani maximální letošní podpora okolo 6000 korun tak pro tyto lidi nic nemění," podotkl Tyleček. Návrh podle něj připomíná snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Snížení daně brzy pohltilo výrazné zdražování. "O určitou pomoc se jednalo, ovšem její dopad byl nakonec velmi malý," řekl. Situaci by podle něj mohly zlepšit přímé nákupy energií státem pro nejvíce postižené energetickou krizí. "To by mu však ČEZ musel patřit," dodal Tyleček.

Z ekonomického pohledu je podle analytika Natland Petra Bartoně obrovský rozdíl, jestli daná domácnost dostane celkovou slevu na vyúčtování 2000 korun, nebo jestli dostane slevu na každou kilowatthodinu, která by po nasčítání dosáhla v průměru zhruba uváděných 2000 korun. "To druhé motivuje lidi k tomu, aby šetřili energii, a tím aby jí více zbylo pro ostatní. To první demotivuje k šetření," uvedl Bartoň.