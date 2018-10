Sedm tipů, jak neprohloupit u pojištění auta | E15.cz

Říjen je podle dlouhodobých statistik v České republice měsíc s nejvyšším počtem dopravních nehod. Na vině jsou povětrnostní podmínky, zhoršená viditelnost a svou roli hrají i nebezpečné srážky s lesní zvěří, která se v této době okolo silnic vyskytuje. Zmírnit následky dopravní nehody po finanční stránce může správně zvolené pojištění. Co si u pojistky ohlídat, aby člověk neplatil zbytečně mnoho a zároveň bylo pojištění účinné?

Pozor na limity. Škody, které způsobíte na silnicích svým vozem druhým, jsou hrazeny z povinného ručení, které musí platit každý, kdo provozuje nebo vlastní motorové vozidlo. Zákon stanovuje i minimální limit pojistného plnění, který činí 35 milionů korun pro škody na majetku i škody na zdraví. Limity pro zdraví platí sice pro každého poškozeného, ale nový občanský zákoník, který zrušil posuzování škod podle tabulek, může občas překvapit výší odškodného. Za zvážení tedy stojí sjednat některou z variant povinného ručení s vyšším limitem.

Havarijní pojistku aktualizujte. Pojištění stárne spolu s vozem. Jak se auto opotřebovává, snižuje se i jeho hodnota. Máte-li sjednané havarijní pojištění, pravidelně ho proto aktualizujte. Je zbytečné platit za pojištění tolik, jako by váš vůz sjel právě z výrobní linky, když jeho hodnota každý rok klesá. Pojišťovna by stejně v případě poškození vozu vypočítávala vyplacenou částku z jeho aktuální hodnoty, a ne z té, při které bylo sjednáváno pojištění. Ověřujte si tedy aktuální cenu svého vozu, sledujte například ceny stejných modelů v bazarech, a pojistnou částku aktualizujte podle toho. Některá havarijní pojištění umožňují sjednat ještě připojištění GAP, které zajišťuje, aby cena nového či zánovního vozu zůstala pro potřeby pojistného plnění stejná po dobu tří let. Po uplynutí této doby ale ztrácí GAP na významu.

Sledujte akce. Na trhu s pojištěním vozidel je silná konkurence a pojišťovny mezi sebou neustále soupeří o klienty. Sledujte proto jednotlivé akce, kdy můžete získat zajímavé slevy či připojištění v ceně základního balíčku. Pojišťovnu lze měnit klasicky jednou za rok, například povinné ručení se zpravidla sjednává na dobu neurčitou a po roce se automaticky prodlouží. Mnozí období pro výpověď promeškají – aby byla smlouva opravdu řádně ukončena, je potřeba dodat výpověď pojišťovně nejpozději šest týdnů před tzv. výročím. Tento termín naleznete ve své zelené kartě. Pamatujte také na to, že auto nesmí na silnici bez povinného ručení vyjet. Nová smlouva by tedy měla termínově na ukončenou navazovat.

Hlídejte si bonusy. Pokud jezdíte bez nehod, u pojišťoven vám v případě povinného ručení i havarijní pojistky rostou bonusy – slevy z pojistného. Můžete tak ušetřit 50 až 60 procent z ceny pojistky. Porovnávejte tedy pojišťovny i podle toho, jakou výši bonusů a za jak dlouhou dobu bez nehody nabízejí. V případě drobných poškození vozu, jejichž oprava nepředstavuje vysokou částku, je leckdy výhodnější nelpět na plnění z havarijní pojistky, aby se tak člověk nepřipravil o slevu z pojistného.

Střety se zvěří. Obzvlášť na podzim stoupá počet případů, kdy se auto střetne se zvěří. V případě, že řidič má havarijní pojištění nebo připojištění k povinnému ručení, likviduje tyto nehody pojišťovna. Řidiči jen musí počítat se sjednanou spoluúčastí. Pokud majitel vozidla takové pojištění nemá, musí uhradit náklady na opravu ze svého. V případě srážky s hospodářským či domácím zvířetem lze zaplacení škody vymáhat po majiteli zvířete, který nezajistil, aby neohrožovalo dopravu. Lesní zvěř ale nemá žádného majitele, na kterém by bylo možné škodu vymáhat. Ten, kdo na podzim často jezdí místy s výskytem divoké zvěře, by se tak měl proti střetu s ní připojistit. Vyjde ho to na pár stokorun ročně.

Kolik stojí výměna skla? Častým připojištěním je pojištění skel, především toho čelního. Před sjednáním pojištění by si měl majitel auta ověřit, kolik bude výměna zničeného skla v případě jeho vozu stát a přizpůsobit tomu výši pojistného krytí, aby nemusel výměnu doplácet ze svého.

Nastavení smlouvy. Levné havarijní pojištění může lákat nízkou cenou, ale dokáže nepříjemně překvapit vysokou spoluúčastí nebo pouze základním pojistným krytím. Vždy je nutné mít na smlouvě správně vyplněnou výbavu vozidla, neopomenout například tempomat, vyhřívaná sedadla či parkovacího asistenta.

Na trhu je velká nabídka pojistných produktů a najít ten odpovídající není snadné. S výběrem ideálního pojištění proto může pomoci specialista, který má k dispozici srovnání pojistných podmínek dostatečného počtu pojišťoven.

Autor je pojistným analytikem společnosti Broker Trust.