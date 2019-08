Sirotčí důchod a podmínky 2019: Je na něj nárok i po ukončení studia? | E15.cz

To, že jsou prázdniny, a děti, které pobírají sirotčí důchod, nechodí do školy, neznamená, že by jim v těchto měsících byla dávka odejmuta. Jaké jsou u sirotčího důchodu podmínky pobírání? Například vysokoškolský student dostane sirotčí důchod ještě měsíc po ukončení studia.