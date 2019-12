V českých restauracích už se pod 100 korun nenajíte | E15.cz

Proč restaurace zdražují?

Příčinu můžeme samozřejmě vidět v rostoucích cenách potravin. Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu je ovoce meziročně dražší téměř o 40 procent, vepřové zdražilo o více než čtvrtinu a cena brambor stoupla o bezmála 17 procent.

„Celkově ceny v živočišné výrobě oproti loňsku vzrostly o 5 procent a to se pochopitelně podepisuje na rostoucích cenách jídel v restauracích. Není to ale jen o rostoucí ceně potravin. V posledních pár letech významně zdražily také nájmy, energie a pochopitelně také práce. A to vše se podepisuje na tom, kolik jídlo v restauracích ve finále stojí,” vypočítává Igor Třeslín ze společnosti Storyous.

Za jídlo dáme hned po bydlení nejvíc

Po bydlení je jídlo druhou položkou, za kterou Češi vydají nejvíc. A to jsme pátou zemí Evropské unie, kde jsou potraviny nejlevnější. Podle analýz průměrný Čech za rok projí 54 100 korun. To představuje mnohem vyšší podíl z příjmu než v jiných státech EU.

Češi v průměru za nákupy potravin do domácnosti ročně utratí 35 100 korun, přes patnáct tisíc ročně nechají v restauracích a za necelé čtyři tisíce nakoupí nealkoholické nápoje. Dohromady to představuje zhruba 14,5 procenta spotřebních výdajů, což je asi o polovinu víc, než za jídlo utratí Britové, a to i přesto, že jsou potraviny v Británii dražší než u nás.

Nejvíce zaplatíte v Praze a Brně

Podle stravenkové společnosti Edenred jsou obědy oproti loňsku v průměru dražší o 6,5 koruny. Jejich průměrná cena je 124,5 koruny. Podle dat stravenkové společnosti za obědy nejvíce utratí v Praze a v Brně – v metropoli zákazníci zaplatí 139,4 koruny a o 9 korun méně stojí oběd v Brně.