Průzkum: Češi změnili přístup k penězům | E15.cz

Uplynulé měsíce přiměly Čechy změnit přístup ke svým financím. U všech skupin obyvatel to ale nebylo stejné. V budoucnu plánuje šetřit dvakrát více žen než mužů. Muži naproti tomu chtějí dvakrát častěji investovat. 40 procent mladým ve věku 18 až 24 let chce méně utrácet.

V případě, že se s příchodem druhé vlny pandemie dostanou do finančních potíží, plánuje polovina Čechů využít hlavně úspory v kombinaci s pomocí rodiny (23 procent) a státní podporou (21 procent). Vyplynulo to z průzkumu společnosti Provident.

Úspory jsou opravdu důležité

Finanční situace se zhoršila především u lidí bez úspor. Zpomalení ekonomiky dopadlo na 56 procent z nich. Paradoxem je, že pouze čtvrtina těchto lidí plánuje začít šetřit. Můžeme ale najít i domácnosti, které si naopak během pandemie polepšily. 12 procent dotázaných ve věku 18–24 let hlásí zlepšení finanční situace.

To, jak se Češi ke své finanční situaci postaví, závisí na výši jejich úspor. Čtvrtina lidí bez finanční rezervy plánuje výrazně omezit výdaje a chce co nejrychleji doplatit stávající úvěry. V domácnostech, kde mají úspory vyšší než 150 tisíc, plánuje třetina odkládat více peněz a čtvrtina chce naspořené peníze investovat.

„V souvislosti s první vlnou koronaviru jsme zaznamenali zodpovědný přístup našich klientů a snížení poptávky po úvěrech. I my jsme přistoupili ke zpřísnění podmínek pro získání půjčky,“ říká Viktor Boczán, generální ředitel společnosti Provident.

Pokud by přišla druhá vlna

Jestliže by přišla druhá vlna, mohla by být situace ještě obtížnější. Jedním důvodem je to, že domácnosti přišly o úsporu z části už na jaře. „Zpomalení ekonomiky a konec vyplácení ošetřovného kvůli zavřeným školám nyní negativně ovlivní zaměstnanost a řada lidí přijde o práci,“ dodává Viktor Boczán.

Finanční problémy bychom během druhé vlny řešili různě. V případě žen by šlo o pomoc rodiny, muži by špatnou situaci většinou řešili úvěrem. Na podporu od státu by nejčastěji spoléhali lidé bez úspor, své problémy by tak řešilo 35 procent z nich.