Průzkum: Dětem pravidelně spoříme mezi 500 až 1500 korunami | E15.cz

Svým dětem spoří 67 procent rodičů. Tři čtvrtiny to dělají pravidelně, většina spravedlivě – každému dítěti stejně. Většinou jde o částky 500 až 1500 korun. Informace vyplynuly z dotazování retailové investiční platformy Portu.

„V dnešní nelehké době je obzvlášť důležité myslet na finanční zajištění pro případ jakéhokoliv zvratu. A to nejen pro sebe, ale i pro své děti, které při vstupu do dospělosti ocení snazší startovací pozici s finančním polštářem v zádech. Je pozitivní vidět, že většina rodičů nad budoucností svých dětí přemýšlí a pokud mohou, snaží se pro ně nějaké peníze odkládat stranou,“ říká Radim Krejčí, šéf robotické investiční platformy Portu.

Nejlepší je pravidelnost

21 procent rodičů dětem peníze zatím neodkládá, ale mají to v plánu, 12 procent dětem spořit vůbec nebude. Naopak 74 procent rodičů odkládá pravidelně. Častěji jde o rodiče se středoškolským vzděláním. 26 procent sice spoří, ale ne pravidelně. „Pravidelnost je to, co se v delším časovém horizontu počítá a vyplácí. I relativně nízké částky v řádech stokorun či jednotek tisíců lze díky složenému úročení, kdy se zhodnocují i připsané úroky, slušně zhodnotit. Obzvlášť, pokud se jedná o investice, které reagují na aktuální dění na trhu a mohou znamenat výrazně vyšší zhodnocení než tradiční konzervativní spořicí produkty,“ dodává Krejčí.

Jaké spoříme částky

Nejčastěji rodiče spoří každému dítěti 500 až 1500 korun měsíčně. 4 z 10 Čechů odkládají částky do 500 korun. Více než 3 tisíce měsíčně odkládají dětem jen 2 procenta rodičů.