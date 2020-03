Chcete po mateřské zkrácený úvazek? Řekněte si o něj | E15.cz

S nabídkou zkrácených úvazků jsme na tom špatně. V naší republice na zkrácený úvazek pracuje sedm procent lidí. Zatímco v Evropské unii je to pětina. To jsou data Eurostatu. Vypadá to ale, že se situace zlepšuje.

Na rozdíl od Řeků, kteří na zkrácené úvazky pracují kvůli tomu, že nenašli práci na úvazky plné, u nás je to obráceně. Zkrácené úvazky bychom chtěli, ale nemáme je. To by mohlo být signálem pro firmy, které bojují s nedostatkem zaměstnanců. Nabídka zkráceného úvazku je zajímavým benefitem a tedy i lákadlem pro potenciální nové pracovníky.

Pro rodiče je mnohdy zkrácený úvazek nutností

Česká republika se opravdu nemůže pyšnit velkým počtem nabízených částečných úvazků. Většinou má rodič na výběr jen ze dvou možností. Buď s dítětem zůstane doma, nebo bude pracovat na plný úvazek.

V zahraničí se ženy vrací do práce již několik týdnů po porodu, ale jen na částečný úvazek. V naší republice jsou matky s dětmi doma tři až čtyři roky, hned poté se ale do práce vrací na plný úvazek. Jak v roce 2018 poukázal Rodinný svaz ČR, české matky dětí ve věku od šesti do 14 let tak pracují mnohem více než matky v drtivé většině vyspělého světa.

„Existují obory, ve kterých jsou poloviční úvazky častější, například v IT, marketingu, v neziskovém sektoru. Zaměstnavatel v nich funguje standardněji ve flexibilním režimu a po mateřské a rodičovské dovolené se do nich snáz vrací. V jiných oblastech je to obtížnější, protože druh práce prostě nenabízí možnost částečného úvazku anebo flexibilitu, kterou většina rodičů s malými dětmi potřebuje, například státní správa, restaurace, výroba. I ve firmách, kde to není obvyklé, ale doporučuji se prostě zeptat, mnohokrát jsem byla svědkem, že spolehlivému pracovníkovi vyšel zaměstnavatel vstříc. K tomu je důležité být aktivní a během mateřské a rodičovské dovolené nějaký průběžný vztah se zaměstnavatelem udržovat,“ radí kariérová koučka Petra Drahoňovská.

Zaměstnavatelé pozor na mileniály

Na trhu práce sílí počet mileniálů, kteří už nemají touhu pracovat pět až sedm dní v týdnu, osm hodin denně. Jejich volný čas a koníčky jsou pro ně důležité. Zaměstnavatelé by se měli snažit jejich požadavkům vyhovět.

Na mateřské dovolené spousta zaměstnanců přehodnotí své osobní i profesní ideály. A pokud jim původní zaměstnavatel neumožní vrátit se do práce za pozměněných podmínek, které si přejí, budou si práci hledat jinde. Takto odvážný ale není každý. Někdo se prostě přizpůsobí.