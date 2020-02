Jak se budou vyvíjet finanční trhy v roce 2020? | E15.cz

V první řadě by v roce 2020 vývoj největších světových ekonomik neměl hrát takovou roli jako dříve. Pokud samozřejmě nepřijde hospodářská katastrofa nebo nepřiletí jiná černá labuť.

Americká centrální banka (Fed) totiž jasně deklarovala, že k akci ji přiměje až výrazná pozitivní nebo negativní odchylka od její mainstreamově naladěné prognózy. Jinak bude držet i nadále úroky na nynějších 1,50-1,75 procenta, které vyhovují jak jestřábům poukazujícím na přepálený pracovní trh a akciová maxima, tak holubicím, které loni varovaly před inverzí výnosové křivky a globálním zpomalením. Fed by tak neměl být hlavní tažnou silou na měnových párech obchodujících USD, kterých je jaksi drtivá většina.

Euro

V eurozóně už není za dnešních pravidel téměř žádný prostor k uvolnění měnové politiky a následnému zvýšení inflace. Proto se chystá měnový výbor Evropské centrální banky (ECB) vedený nově jmenovanou prezidentkou Lagardeovou tato pravidla změnit. Zvýšení inflačního cíle na symetrická 2 procenta po vzoru ostatních centrálních bank nebo nákup dluhopisů financujících projekty na ochranu klimatu.

Reakce eura může být vesměs pozitivní, protože trh bude cítit snahu najít reálný recept na aktuální pomalý růst a japanizaci velkých ekonomik západní Evropy. Velké naděje se vkládají právě do možných nákupů „zelených“ dluhopisů Evropskou centrální bankou, které by zvýšily investice a zároveň by mohly být politicky průchodné pro jinak velice měnově konzervativní Němce.

Z fundamentálního pohledu vypadá ekonomika eurozóny vyvážená a zdravá se silným trhem práce. Celkovému obrázku by mělo pomoci i pravděpodobné zotavení v Německu, které by mělo být tažené exporty díky vyřešenému brexitu a příměří v obchodních válkách, silnou spotřebou domácností nebo i fiskálním deficitem.

Minima eurodolaru z října loňského roku proto bereme jako dno relativně dlouhého medvědího trendu, který začal v únoru 2018. Následujících 12 měsíců by se měl měnový pár EUR/USD pohybovat mezi 1,1000 – 1,2000.

Vývoj měnového páru EUR/USD (denní graf – D1):

EuroAutor: Ondřej Hartman

Britská libra

I na kurzu britské libry by se měla politika podepsat více než ekonomika. Euforii z vítězství konzervativců v prosincových předčasných volbách by mohly zhatit přílišné nároky premiéra Borise Johnsona při ladění výstupních pravidel Velké Británie z Evropské Unie. Také zvyšující se tlak o skotskou samostatnost či sjednocení Irska by mohl být přítěžím pro jakýkoliv další růst měnového páru GBP/USD.

Ekonomika Velké Británie by měla zůstat silná, zvlášť pokud se po konečné podobě brexitu obnoví důvěra a zvýší investice. Bank of England nabízí držitelům libry na Evropu stále ještě slušných 0,75 procenta a díky rekordně nízké nezaměstnanosti, inflaci blízko cíle a jasnějšímu brexitu by se úroky nemusely snižovat.

I přesto se nám ale zdá, že do kurzu libry už bylo během čtvrtého čtvrtletí započítáno hodně optimismu, který se ještě musí materializovat. Je proto celkem pravděpodobné, že se během dalších dílů brexitové ságy GBP/USD podívá pod 1,3000. Pro rok 2020 proto dále čekejme vyšší volatilitu a jako v předchozích letech se vyplatí nakupovat na ostrých panických korekcích. Základním pásmem pro britskou libru by mělo být 1,2800 – 1,3800 amerického dolaru.

Vývoj měnového páru GBP/USD (denní graf – D1):

LibraAutor: Ondřej Hartman

Ropa

Byť by letos měl růst těžby z amerických břidlic zpomalovat, ropný trh zažije příval nových barelů odjinud – Brazílie, Norsko, Guyana, Kanada, tyto země pokryjí téměř celý očekávaný růst poptávky a americká těžba zůstane navíc jako přebytek. V této situaci si těžko lze představit výrazný růst cen ropy, jedině že by členové OPEC & Friends snížili dobrovolně těžbu ještě více nebo že by přišla podobná událost jako loňský útok na saúdská ropná zařízení.

Pokud ale vyloučíme černé labutě, měla by se americká WTI ropa pohybovat mezi 50 a 70 dolary za barel, stejně jako v loňském roce. Spodní hranice navíc funguje jako silný support. Jakékoliv výkyvy z tohoto pásma pak poskytnou zajímavou příležitost k otevření lehce kontrariánské pozice. Jak ale dokládá historie, reverze k průměru funguje nejlépe na komoditách, protože není lepšího léku na nízké/vysoké ceny, jako právě nízké/vysoké ceny.

Vývoj ceny americké ropy WTI (denní graf – D1):

RopaAutor: Ondřej Hartman

Americké akcie

Akciový býčí trh v roce 2019 zachránil Fed svou otočkou v měnové politice a třemi úrokovými „cuty“. Tým kolem Jerome Powella už ale nevypadá, že by chtěl dál přifukovat akciové ceny i letos. Trh tak bude hledat podporu jinde a to v Bílém domě. Volby jsou v podstatě za dveřmi a Donald Trump zajisté bude chtít před svým republikánským publikem zapůsobit jako prezident, který udělal Ameriku včetně jejího akciového trhu velkou.

Wall Street tak bude moci s části počítat s takzvanou Trumpovou put opcí, která by měla zajistit, že jakýkoliv výrazný propad indexu S&P 500, například do pásma 2600-2800, se bude americký prezident snažit slovně i politicky intervenovat, třeba ústupky Číňanům ve vzájemné obchodní dohodě.

Samotné volby jsou ale pro akcie velkým rizikem, pokud by se za demokratickou stranu začali jako hlavní kandidáti či dokonce favorité voleb profilovat Elizabeth Warrenová nebo Bernie Sanders, oba velcí odpůrci vysokých korporátních zisků. V tu chvíli by Trumpova opce nefungovala a býčí trh by mohl skončit.

Celkově tedy rok 2020 bude vhodnější na relativně krátkodobé spekulace v řádu týdnů/měsíců, pokud se podaří nakoupit ve výprodeji. Pro dlouhodobé investování je ale index S&P 500 nad 3200 body dle mého názoru až příliš drahý.

Vývoj akciového indexu S&P 500 (denní graf – D1):

AkcieAutor: Ondřej Hartman

Švédská koruna

Černým koněm pro začátek desetiletí je švédská koruna. Oproti americkému dolaru i euru je až nesmyslně slabá. V prosinci navíc místní centrální banka jako první na světě skončila s experimentem záporných úrokových sazeb a zvedla úroky na čistou nulu.

Švédsku by měl vyhovovat podobný mix jako Německu – příměří v obchodních válkách, nízké ceny ropy, dokončený brexit. Pozitivně mohou překvapit i centrální banky, které začínají nakupovat švédskou korunu do svých devizových rezerv. Klesající trend USD/SEK by se tak mohl protáhnout i výrazně pod 9,00.

Vývoj měnového páru USD/SEK (denní graf – D1):

Švédská korunaAutor: Ondřej Hartman

Česká koruna

A zapomenout bychom neměli i na naši domácí měnu, která sice kvůli své nízké volatilitě i likviditě nedává takřka žádné příležitosti pro krátkodobé obchodování, ale o to více pak díky vysoce kladnému úrokovému diferenciálu s eurem vynáší traderům, kteří v české koruně drží dlouhodobé pozice. Během roku 2019 se úrokový rozdíl rozšířil na celých 2,50 procenta a měl by zůstat alespoň tak vysoký i nadále.

V ČNB se totiž množí jestřábí hlasy a vzhledem k síle domácího pracovního, nemovitostního i maloobchodního trhu se možná letos dočkáme dalšího zvýšení sazeb. Na podobnou notu se naladil i kurz koruny, který se obchoduje na nejsilnějších úrovních za 20 měsíců. Žádné velké zisky pod 25 korun za euro ale nečekejme. Ty totiž využijí zmínění dlouhodobí investoři pro vybírání zisků a redukci své kolektivně až příliš vysoké dlouhé pozice v koruně.

Pohyb kurzu EUR/CZK pod 25,00 by také utlumil tlak na zvyšování sazeb. Dle člena Bankovní rady Tomáše Holuba totiž 1procentní posílení koruny zhruba odpovídá zvýšení úrokových sazeb o 0,25 procenta a už teď je kurz koruny silnější oproti prognóze ČNB. Jakýkoliv pohyb z pásma 25,10 – 25,90 by se tak mohl využít k výhodnému prodeji či nákupu koruny.

Vývoj měnového páru EUR/CZK (denní graf – D1):

Česká korunaAutor: Ondřej Hartman

Zdroje: MT4, tradingeconomics.com, CME, Fed, ČNB, Bloomberg, FXstreet.cz

Autoři jsou analytici portálu FXstreet.