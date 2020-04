Krize kolem koronaviru podpořila online sjednávání finančních produktů. Jak toho využít a na co si dát pozor? | E15.cz

Jak současná situace změní situaci na trhu finančních produktů, jak toho využít a na co si dát pozor radí Jiří Hluchý, zakladatel online finančního rádce Frenkee.cz, který jako první umožní sjednávat pojištění, půjčky, hypotéky či investice výhradně přes internet.

Většina klientů se umí velmi rychle adaptovat. Finanční poradci museli v posledních týdnech přejít na online komunikaci a ukazuje se, že klientům to vyhovuje. Lidé budou raději trávit čas se svou rodinou než na schůzkách ohledně pojištění. Některé úkony ještě vyžadovaly před vznikem koronavirové krize fyzickou účast - třeba podpisy smluv. Banky a pojišťovny ale nechtěly přijít o výdělky, takže se i finanční instituce rychle přizpůsobily a tento problém byly nuceny rychle vyřešit.

Když pomineme zdravotní a ekonomické dopady koronavirové krize, tak posledních pár týdnů v nouzovém stavu a karanténě posunulo hodně věcí v oblasti finančních produktů dopředu. To, co by se za normálních okolností na straně finančních institucí řešilo dalších několik let, se vyřešilo za pár týdnů.

Jak správně nastavit pojistky

Současná situace také ukázala, jak málo lidé využívají životní pojištění na správná rizika. Poměrné velké množství pojišťoven plní i pracovní neschopnost v době karantény. Přitom ji klienti využívají minimálně. Nyní je vhodná doba si uvědomit, že produkty životního pojištění jsou určené primárně pro situace, kdy zdraví omezí výdělečnou činnost. Pandemie je samozřejmě extrémní situace ale lidé většinou v době krizových situací “dostávají rozum” a chtějí být připraveni na další podobné situace.

Hypotéky beze změny

Změnou si prošel i hypoteční trh. ČNB snížila sazby. U klientů to vyvolalo euforii, že půjdou úroky dolů i u hypoték, ale to se pravděpodobně nestane. Banky budou držet dostatečnou rizikovou marži na nových úvěrech, protože předpokládají, že stávající klienti by mohli mít vzhledem k ekonomické situaci problémy se splácením. Projekt Frenkee.cz spouští hypotéční sekci v druhé polovině dubna, opět budeme stavět na edukaci, kde se všechny tyto informace budou ve srozumitelné podobě interpretovat čtenářům a uživatelům.

Ideální doba na investice

A po 12 letech jsme se dostali zase do té nejlepší doby na investování. Není přece nic lepšího, než nakupovat ve slevách. Trhy dostaly facku, ale budou se z ní probírat. Situace řadu firem po celém světě zlikviduje a tím se trh opět sám zreguluje a vyčistí. V těchto dnech je nejlepší čas na investice. Odvážnější a znalejší klienti mohou investovat třeba do akcií. Ti méně zkušení do podílových fondů, ve kterých akcie nebo dluhopisy také najdou. Pravděpodobně se současná situace dotkne i realitního trhu, bude prostor nakupovat i nemovitosti za výhodnějších podmínek, než tomu bylo v posledních pár letech.

Na co si dát pozor

Asi největší pozor by si měli klienti dát na podivné obchodníky. Spousta lidí chce na současném stavu vydělat za každou cenu. Bude-li klient řešit produkty jako pojištění, investice nebo úvěry, tak by si měl v registru ČNB prověřit, jestli má „poradce“ patřičná oprávnění. Pozor vlastně na všechny, kteří své obchodní praktiky budou schovávat za současný stav a COVID19.