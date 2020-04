Pojištění storno zájezdů v případě Covid-19 příliš nefunguje | E15.cz

Co se týče například nemožnosti využít již zakoupené letenky, letecké společnosti standardně při zrušeném letu vrátí peníze. Tato praxe se ale v mimořádné situaci způsobenou pandemií Covid-19 mění. Letecké společnosti nabízejí změny termínů nebo vystavují takzvaných kreditů k pozdějšímu využití. Například americké Delta Airlines převedou hodnotu letenky na takzvané eCredity, za níž si zákazníci mohou koupit jiné letenky, nebo jejich prostřednictvím uhradit jakékoli daně a poplatky určené vládou Spojených států.

Problémy jsou i zájezdy

Současná situace způsobené šířením nákazy koronaviru Sars-CoV-2 avšak nebortí plány pouze cestovatelům na vlastní pěst, ale i těm, kteří již měli objednané zájezdy u cestovních kanceláří. Problém je v tom, že nejen pro cestovní kanceláře se jedná o naprosto novou, mimořádnou situaci, se kterou se ještě nikdy v historii nesetkaly. Tato situace tak nemá žádnou oporu v platné legislativě České republiky, kterou se cestovní kanceláře řídí.

„Nyní cestovní kanceláře teď hlavně nabízejí změny termínu a některé nabízejí také dárkové poukazy či vouchery s výhodnějšími podmínkami pro klienty,“ říká analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík.

Podle něj je v tomto případě i problém s čerpáním pojištění storna objednané služby, respektive pojištění storna zájezdu, jež mají lidé často objednané v rámci cestovního pojištění.

„S ohledem na krizová opatření vlády ČR a v souladu s pojistnými podmínkami nelze nadále obavu z cestování či nemožnost cestovat do cílové destinace či skrze tranzitní státy kvůli Covid-19 považovat za nahodilou událost krytou tímto pojištěním,“ vysvětluje to, jak se pojišťovny nejčastěji staví k současné situaci.

Pojišťovny omezují i krytí storno pojištění

Mnohé z nich i navíc aktuálně omezují rozsah krytí takzvaných storno pojištění. Problém se storno pojištěním přitom nastal již předtím, než vláda zakázala cestovat ze země. A to i v případě, kdy došlo ke zrušení či odložení zájezdu do země, u které Ministerstvo zahraničí ČR vydalo doporučení do země necestovat. Což se týkalo například Číny.

„Nejčastější důvod je, že u mnoha pojišťoven by nárok na plnění vznikl, pokud by ministerstvo zahraniční doporučilo necestovat do dané země v souvislosti s živelnou událostí, válkou, občanskými nepokoji nebo terorismem, ale ne s pandemií,“ upřesňuje Jiří Matusík.

Dodává, že klientům nepomůže ani zaplacené cestovní pojištění, které získali spolu s kreditní kartou. Byť může obsahovat storno zájezdu, pojišťovny i zde definují, kdy ho lze uplatnit. Bývá to většinou vážný úraz, nemoc nebo úmrtí v rodině, rozvod, dopravní nehoda, nikoli pandemie.