Ministerstvo chystá úlevu pro malé živnostníky, chce jim ušetřit peníze i papírování | E15.cz

Ministerstvo financí (MF) začalo pracovat na změně zákona, který má ulevit drobným živnostníkům s ročním příjmem do jednoho milionu korun. V praxi by měli možnost platit měsíčně jednu paušální platbu a tím se „vyzout“ z papírování. Konkrétně získají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné.

Pro malé živnostníky do 1 mil. Kč ročních příjmů připravujeme možnost měsíčně platit minimální základy pojistných a k tomu 500 Kč (celkem cca 5,5 tis. Kč). Tím vyřeší všechny své odvodové povinnosti, ušetří za účetní, nemusí podat přiznání a prakticky se vyhnou i daňové kontrole. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 3, 2019

Paušální daň má být placena měsíčně jedinou platbou. Zahrnovat bude minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění pro příslušný rok (tj. částky, které již nyní všichni poplatníci povinně platí) a částky 500 korun. Celková výše tohoto paušálního odvodu by se v závislosti na vývoji průměrné mzdy měla v příštím roce pohybovat v rozmezí 5 400 až 5 500 korun měsíčně.

Poplatníkovi, který by se pro tento jediný odvod rozhodl, by se tak výrazně snížila administrativa. Odpadla by mu například povinnost podávat daňové přiznání a také by u něj zcela postrádala smysl případná daňová kontrola. Pro mnoho živnostníků by to znamenalo, že by si už nemuseli např. platit účetní služby, čímž by ročně ušetřili další peníze.

Dle údajů MF je v ČR je evidováno celkem 514 000 OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Z nich 422 000 má roční příjem nižší než jeden milion korun.