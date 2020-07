Mladí lidé by si na dovolenou nepůjčili | E15.cz

Pro 94 procent Čechů ve věku 18 až 30 let je nepřijatelné, že by se kvůli dovolené zadlužili. Pokud se domácnosti mladých dostanou do finančních potíží, první na čem by šetřili, jsou právě výdaje na dovolenou nebo výlety. To vyplynulo z průzkumu pro společnost Kruk.