Náročné profese budou moct do předčasného důchodu bez penalizace | E15.cz

Důchodová matematika MPSV: každých 10 let v náročné profesi = 1 rok dřív do důchodu.

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) finišují s návrhem opatření, které má ulevit těm, kteří (celý život) pracovali v náročných profesích. Jde například o horníky, svářeče, brusiče nebo kováře. Konkrétně se jedná o možnost odejít do důchodu předčasně.

Předčasný odchod do důchodu je samozřejmě možný i dnes, jenže každých 90 dní předčasného důchodu je penalizováno snížením penze. U seniora, který odejde o rok dříve do penze, to znamená snížení důchodu v průměru o 1 000 korun měsíčně.

Nově budou moci bez jakékoli penalizace předčasně odejít do penze senioři, kteří pracovali v náročných profesích. Za každých deset let v takovém zaměstnání budou moci odejít o jeden rok dříve a nebudou sankcionováni snížením penze.

Shoda je na předčasném odchodu do penze pro lidi v kategorii 4 (viz výše). MPSV vyjednává o možnostech zařazení pracujících v dalších rizikových profesích (v kategorii 3 a 2R). To jsou například všeobecné sestry se specializací, montážní dělníci nebo laboranti.

Náklady ponesou zaměstnavatelé, za každého svého pracovníka v náročné profesi nově zaplatí pojistné o 5 procentních bodů vyšší.