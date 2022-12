Nová Partners Banka pojede čistě v cloudu a na mobilu | E15.cz

Nová Partners Banka má za sebou dva roky příprav i licenčního řízení u České národní banky. Oba procesy se odvíjely paralelně. V mnoha případech přípravný tým banky do licenčního řízení vnášel změny. I to je důvod, proč si řízení žádá tolik času.

„Není vina České národní banky, že nám ten schvalovací proces trvá tak dlouho. Prostě jsme zvolili postup zapojení regulátora do celého procesu, aby měl všechny dostupné informace od začátku,“ vysvětluje Marek Ditz.

Podle něj za dvěma roky schvalování stojí i to, že koncept banky je velice inovativní a odlišuje se od klasických bankovních konceptů. Svou banku skupina Partners buduje jako čistě digitální banku od základů, ačkoli nevzniká na zelené louce. Poslouží i jako podpora poradcům Partners, kteří už mají své klienty.

„Pracujeme s pobočkami Partners po celé republice, těch bude zhruba 150. A v portfoliu skupiny Partners je zhruba 120 tisíc domácností, které přes nás sjednaly minimálně pět finančních produktů. A tak předpokládáme, že jsou s Partners spokojeni, přičemž my jim nabídneme šestý produkt, banku,“ vysvětluje Marek Ditz.

Podle jeho slov těmto lidem běžný účet v Partners Bance zjednoduší život, ale ani je neuzavře v „jejich“ bance. Naopak jim jejím prostřednictvím budou nabídnuty finanční produkty z celého finančního trhu.

Partners Banka bude čistě v cloudu

Partners Banka využívá stoprocentně cloudovou technologii. To je zjednodušeně řečeno poskytování služeb či programů servery dostupnými díky internetovým službám. Banka nepracuje s klasickými vlastními datovými centry.

„To znamená, že nemáme jen jeden cloud, ale máme jich více. A všechny klientské aplikace, ale i naše vnitřní aplikace běží na těchto cloudech, které nám poskytují ty největší globální technologické firmy. Přičemž tato cloudová řešení se nejen doplňují, ale i zastupují v případě nějakých problémů,“ vysvětluje Marek Ditz s tím, že providery jsou firmy jako Amazon, Google, Microsoft, Oracle a další globální firmy.

Podle něj to má své výhody: „Kdybychom volili klasická datová úložiště, museli bychom už na samém začátku, protože plánujeme rychlý růst, okamžitě platit za vysoké kapacity datových úložišť. Požadavky na infrastrukturu, počítáme, nám porostou řádově v prvních dnech, týdnech a měsících po otevření banky o desítky až stovky procent. V tomhle je cloudová technologie lepší, reaguje na reálné požadavky, neplatíte za něco, co teprve přijde, jak by to bylo u klasického datového úložiště. Ta bychom museli od začátku dimenzovat na velký provoz. A za to samozřejmě hned zaplatit.“

Výhody pocítí i klienti. Co banka ušetří na robustních datových centrech, může dát do služeb zdarma.

Banka bude hlavně na mobilu

Další zvláštnost nové banky spočívá v tom, že klientům nabídne obsluhu hlavně na mobilu. I to má své důvody. Marek Ditz vysvětluje, že se Partners Banka nechce vracet zpátky v historii.

„Digitální bankovnictví začalo na internetu, ale dnes se už přelilo do mobilu. Dneska čisté internetové bankovnictví vlastně už ani neexistuje. Pro všechny své online transakce využíváte mobilní aplikaci banky minimálně k ověření a potvrzení dané transakce. Banka si zase přes svou mobilní aplikaci ověřuje vás,“ tvrdí.

Podle jeho slov internetové bankovnictví tak de facto zmizelo, je už jen internetově-mobilní bankovnictví, anebo rovnou mobilní. To znamená, že klient Partners Banky bude mít jen svou mobilní aplikaci.

„Považujeme to i za bezpečnější, než je klasické internetové bankovnictví,“ dodává Marek Ditz.

Lidé si podle něj sice myslí, že mobil je méně bezpečný než internet, ale není to pravda. Což platí u všech mobilních bankovních aplikací stažených ze Storu.

„Čím dál více rafinovanější způsoby podvodů, kdy se vám někdo snaží vyluxovat účet, se objevují výhradně na internetu. Tam směřuje sto procent podvodných výzev třeba SMS nebo e-mailů s odkazem. V praxi nedochází k prolomení bankovnictví přes mobilní aplikaci, ale přes internet. Zjednodušeně řečeno je spíše mobilní bankovní aplikace tím prostředím, kde jste jenom vy a vaše banka. Na internetu jsou ‚všichni‘,“ upřesňuje Marek Ditz.

Mobilní bankovnictví je rovnocenné internetovému

Výzva je pak v tom, aby mobilní bankovní aplikace byla dostatečně způsobilá uspokojit požadavky i těch klientů, kteří pracují s online bankovnictvím každý den. Podle Marka Ditze na mobilu lze udělat mnoho dobrých věcí, které tam ale ještě udělány nejsou. A tak si mnozí myslí, že to nejde. Ale technologie jde kupředu, jen je potřeba tomu věnovat čas a energií.

„Jediné, co na mobilu skutečně neuděláte, je velký Excel. Ale zase, kolik z nás potřebuje na mobilu Excel? A navíc i to má řešení. Prostě klientům nabídnete něco jiného, co poskytuje stejnou službu jako Excel. Základ je v tom, najít, jak tu danou funkci a informaci strukturovat, postupně rozbalovat a jak ji podat přehledně a interaktivně, aby se s tím dalo pracovat,“ říká.

Banka ovšem i tak nabídne klientům osobní kontakt. Byť pouze ve smyslu kontaktu s finančním poradcem. Tehdy, když bude klient chtít produkty, které jsou složitější a u nichž nejde jen o potvrzení transakce, typicky třeba hypotéku nebo životní pojištění a podobně.