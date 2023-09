Žádost o důchod online a jednotné výplatní termíny dostaly zelenou | e15.cz

Poslanci schválili novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Zásadním změnou je možnost elektronického podání žádosti o důchod, a to od 1. prosince tohoto roku. Další významnou změnou bude postupné zúžení okruhu výplatních termínů. Novela nyní míří do Senátu.

Podání žádosti o důchod online se bude týkat všech typů důchodů, tedy jak starobních, tak i invalidních a pozůstalostních. „Jde o další velký posun v digitalizaci v rámci celého resortu MPSV. To je naší dlouhodobou prioritou. Lidé budou moci vyřídit celou žádost o důchod velmi pohodlně – bez nutnosti osobní návštěvy úřadu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Online žádost o důchod

Formulář on-line žádosti o důchod bude dostupný na ePortálu ČSSZ. Pro přihlášení bude sloužit některý ze způsobů elektronické identity, jako je například Bankovní identita.

Již nyní je přes ePortál možné přihlášení do Informativní důchodové aplikace, která umí vypočítat mimo jiné aktuální odhad výše starobního důchodu.

Po vyplnění formuláře bude žadatel vyzván opět elektronicky k případnému doplnění údajů. V případě potřeby nebo zájmu klienta lze domluvit i osobní schůzku na pobočce.

„Pro ty, kdo nebudou chtít využít podání žádosti o důchod on-line, zůstane samozřejmě zachována možnost sepsání žádosti přímo na okresní správě sociálního zabezpečení," uvádí MPSV.

Nižší počet výplatních termínů

Novela také snižuje počet výplatních termínů důchodů. Nyní se vyplácejí od 2. do 24. dne v měsíci. Během následujících dvou let bude zúžen rozsah výplatních termínů do zhruba jednoho týdne. „Sjednocením výplaty důchodů všem příjemcům bude systém srozumitelnější,“ dodal ministr Jurečka.