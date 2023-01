Padesátníky považují jejich kolegové za staré, ukazuje studie | E15.cz

V oblasti lidských zdrojů je dnes zkratka DEI zastupující tři anglická slova pro diverzitu, rovnost a inkluzi, dobře známým pojmem. Firmy se v jejím duchu snaží zajistit, aby se v nich dostávalo rovným příležitostem a rovnému přístupu lidem všech ras, etnických skupin, náboženských vyznání, sexualit i handicapovaným. Ne všichni ale zohledňují aspekt věku. To potvrzuje i nová studie kariérní platformy LiveCareer provedená mezi více než tisícovkou respondentů, podle které se lidé vyššího věku ve svém zaměstnání či obecně kariérním životě setkávají se stereotypy a diskriminací.

Ze studie vyplynulo, že celých 74 procent respondentů starších 50 let dostalo ve své práci výpověď právě kvůli věku a 69 procent se bojí, že kvůli věku o práci přijdou. Lidé nad padesátkou mají v 86 procent případů pocit, že jsou pracovní nabídky adresovány mladším lidem, 77 procent se pak nechalo slyšet, že právě kvůli svému vyššímu věku neprošli výběrovým řízením. A 72 procent respondentů tvrdilo, že jsou staří zaměstnanci cílem šikany na pracovišti. Pod pojmem staří si přitom 69 procent zaměstnanců představí své kolegy nad 50 let. Ti přitom mnohdy mají před sebou i deset a více let, než budou moci odejít do důchodu.

„Světová populace stárne. Podle dat z Eurostatu jen mezi roky 2004 a 2019 vzrostl podíl zaměstnanců nad 55 let v celé Evropské unii z 12 procent na 20 procent. Lidé nad 50 let patří na tuzemském trhu mezi ohrožené skupiny, a to přitom v době, kdy je evidentní hlad firem po zkušených zaměstnancích,“ podotýká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Zaměstnavatelé mají totiž často tendenci nahlížet na starší pracovníky optikou negativních stereotypů: že jsou méně flexibilní, nechtějí se učit novým věcem, nerozumí si s moderními technologiemi a podobně. Tento přístup je však často může připravit o zaměstnance s mnohaletým know-how a stabilním pracovním výkonem, kteří podléhají nižší fluktuaci a jsou tak výrazně loajálnější než mladší ročníky. Krom toho jsou starší lidé s dlouhodobými zkušenostmi ve svém oboru výbornými adepty například na důležité mentorské pozice.

Pro firmy je zaměstnávání starších pracovníků zajímavé nejenom v obdobích nízké nezaměstnanosti, ale prakticky v jakémkoli období ekonomického cyklu vzhledem k faktoru mixování zkušeností a trendů. „Celkově lze v současné době pozorovat rostoucí trend věkově diverzifikovaných týmů, kdy se jednotlivé generace dobře doplňují. Nejenže starší kolegové mohou předat své zkušenosti mladým, ale naopak od nich nenásilnou formou odkoukat moderní postupy a trendy. Jde tedy o formu pracovního vztahu, který je oboustranně prospěšný,“ uzavírá Anna Kevorkyan.