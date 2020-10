Poslanci schválili paušální daň. Komu se vyplatí?   | E15.cz

Paušální daň úspěšně prošla Poslaneckou sněmovnou. Budou ji moci uplatnit osoby samostatně výdělečně činné, kteří nejsou plátci DPH a mají roční příjem do milionu korun. Původní návrh počítal s částkou 800 tisíc korun. Zákon nyní musí ještě posoudit Senát.

Paušální daň znamená snížení administrativní zátěže a úsporu desítek tisíc korun ročně. Dokonce se těchto živnostníků nebude týkat daňová kontrola z finančního úřadu. Živnostník zaplatí paušál ve výši 5 469 korun a nikdo nebude zkoumat, zda měl zaplatit víc nebo míň.

Komu se daň nevyplatí?

Paušální daň se nevyplatí například zemědělcům a řemeslníkům uplatňující osmdesáti procentní výdajový paušál. Sem spadají například profese jako jsou kadeřnice, zámečníci, truhláři, řezníci, pekaři, pivovarníci, zlatníci, kováři, zedníci, klempíři, hodináři a opraváři silničních vozidel.

Komu se daň vyplatí?

Podnikatelům se šedesátiprocentním paušálem se vyplatí tato daň jen v případě, že nemají děti ani manželku a jejich roční příjem bude zhruba do 83 tisíc korun. Důležité je, aby podnikatelův příjem nepřekročil částku milion korun.

Naopak se paušální daň vyplatí těm, kteří uplatňují čtyřicetiprocentní paušál. Mezi takové profese spadají tak zvaná svobodná povolání jako jsou advokáti, architekti, lékaři, notáři, odhadci, překladatele, soudní exekutoři, tlumočníci, veterináři a kupříkladu auditoři. Třicetiprocentní paušál se uplatňuje hlavně na příjmy z pronájmu.

Bezdětných podnikatelů uplatňujících šedesátiprocentní paušál je kolem 120 tisíc

Podle společnosti V4 Group skupina bezdětných podnikatelů uplatňujících šedesátiprocentní paušál dosahuje počtu 117–135 tisíc živnostníků. V rámci analýz firmy byl zohledněn počet všech podnikatelů v produktivním věku, kteří by mohli uplatňovat slevu na dítě či manželku, zároveň ze vzorku dat byly vyřazeni živnostníci, kteří by v rámci výkonu řemeslné činnosti spadali do kategorie podnikatelů uplatňujících osmdesátiprocentní výdajový paušál, a pro něž zpravidla paušální daň není výhodná. Dále firma V4 Group vycházela z přepočteného koeficientu zohledňujícího jak bezdětnost produktivních žen, tak jejich podíl na celkovém počtu populace.

Paušální daň se týká pouze drobných živnostníků nepřesahující hodnotu obratu milion korun, a zároveň těch, kteří nejsou registrováni jako plátci daně z přidané hodnoty. Dle analýz zveřejněných společností Bisnode přitom přibližně 12 procent OSVČ je k DPH registrováno (dle údajů za rok 2019).