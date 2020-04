Prioritou pojišťoven je nyní online sjednávání pojistek | E15.cz

Podle zástupců pojišťoven se současná situace do trhu s životním pojištěním nikterak výrazně nepromítá. Rozhodně neplatí to, že by zájem o pojištění kvůli nákaze covid-19 dramaticky narostl. A to i přesto, že životní pojištění řeší i pracovní neschopnost z důvodu onemocnění covid-19.