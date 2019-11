Rodičovský příspěvek: Senát nejspíše vrátí návrh zpátky Sněmovně | E15.cz

Podoba rodičovského příspěvku od nového roku stále není konečná. Senát hodlá zákon, který příspěvek navyšuje na 300 tisíc korun, vrátit Sněmovně. Na vině je záměr senátorů, aby se navýšení týkalo všech rodičů dětí do čtyř let, i těch, kteří se již vrátili do práce.

Senát bude o novele jednat 4. prosince. Pokud se zákon s úpravou vrátí zpět do Sněmovny, ta se jím bude zabývat zřejmě až týden před Štědrým dnem.

„Třetího prosince bude návrh projednávat Senátní sociální výbor a 4. prosince ho bude projednávat plénum Senátu. Plénum Senátu může udělat dvě věci – může návrh schválit, pak by šel na podpis k prezidentovi, který je připravený to podepsat, abychom to všechno stihli ideálně v tomto roce,“ říká mluvčí Matouš Hruška z Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Pokud se Senát ovšem rozhodne, že by chtěl nějaké pozměňovací návrhy, nebo návrh odmítnout, což se ale neočekává, a tento návrh by byl odhlasován, tak potom putuje návrh rodičovského příspěvku zpět do poslanecké sněmovny,“ vysvětluje dále Matouš Hruška a dodává: „Poslanecká sněmovna pak může návrh schválit v původním znění – tedy tak, jak je navržený teď, nebo může přijmout senátní verzi. V Poslanecké sněmovně v podstatě všechny parlamentní strany vyjádřily podporu zvýšení rodičovského příspěvku, takže je téměř nemožné, že by rodičovský příspěvek v žádné nové podobně nebyl.“

Současný návrh Sněmovny počítá s tím, že základní rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 80 000 korun na 300 000 korun. V případě vícerčat se příspěvek zvýší ze současných 330 000 korun na 450 000 korun.