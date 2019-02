Superhrubá mzda: Polepšíme si po jejím zrušení? | E15.cz

Jak to bude se superhrubou mzdou? Opravdu se zruší? Zbude nám díky tomu víc na výplatě? Alena Schillerová, ministryně financí, řekla České televizi, že je tu možnost, že by lidé mohli státu platit méně než 19 procent z hrubého příjmu. Pro část opozice to ale bude představovat větší výpadek ve státním rozpočtu. Jak to ale se superhrubou mzdou bude je otázkou, protože premiér její zrušení odsunul až na rok 2021.