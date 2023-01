Debata na CNN Prima News: Další souboj mezi Pavlem a Nerudovou | E15.cz

„Josef Středula podpořil kandidáta, který hovoří o sociálních tématech a věřím, že jeho voliči půjdou za tímto kandidátem,” odpověděla na úvod debaty Nerudová na dotaz, zda očekává, že voliči, kteří chtěli podpořit odborového předáka Středulu, nyní dají hlas jí.

Pavel řekl, že má k Nerudové řadu výhrad, mimo jiné k jejímu zbrklému veřejnému vystupování nebo ke kauze týkající se Mendelovy univerzity. „Považuji ji za mnohem menší zlo, než Andreje Babiše. A pokud by se dostala do druhého kola a Andrejem Babišem, tak ji samozřejmě podpořím," dodal nicméně.

Nemohla jsem dohlédnout na vše, říká Nerudová

„Není v moci rektora dohlédnou na všech 8500 studentů,“ reagovala Nerudová. Zpětně nicméně lituje toho, že interní vyšetřování podezření z plagiátorství a udělováno „zrychlených“ titulů nezahájila dříve. „Já myslím, že jsem přijala odpovědnost za to, že jsem řídila univerzitu. A když řídíte takovou instituci, tak nějaké chyby uděláte. Ta problematika je složitá a je to spojené s právem. A já vždy nesla odpovědnost za to, co jsem měla právo ovlivnit, ne za to, co jsem neměla právo ovlivnit,” dodala.

Pavel se k tomuto vysvětlení staví kriticky. „Já jsem rozhodně nehodnotil udělování titulů. Mě jen překvapilo, že paní profesorka od začátku odmítá jakoukoliv zodpovědnost. Já jsem vždy cítil alespoň sdílenou zodpovědnost a je jedno zda je to univerzita nebo armáda,“ dodal Pavel.

Pavel: Vnímám svou historii jako celek

Sám Pavel naopak opět čelil dotazům na svou komunistickou minulost. „Jsem občas obviňován z bagatelizace své minulosti. To určitě nedělám. Vnímám svou historii jako celek. Ne jako šest let před listopadem a pak zbytek. Naopak si vážím lidí, kteří se na lidi dívají individuálně a ne ve světle těch nálepek, což ostatně dělá i paní profesorka,“ řekl.

Nenecháme lidi padnout, slibuje Nerudová

Především Nerudová v debatě často zvedala sociální témata. „Prezident musí upozorňovat, že vláda některé problémy neřeší. V roli prezidentky bych dopředu upozorňovala, že vláda musí přijít s řešením. Žijeme v době, kdy populisté šíří strach. My jsme ale silný stát a nenecháme lidi padnout,“ řekla.

Také Pavel chce být aktivním prezidentem. „Budu vládu tlačit do opatření, která budou cílená, aby pomohla lidem. Aby se zaměřila především na ty, které si sami pomoci nemohou,” prohlásil.

Oba kandidáti také museli odpovídat na otázky týkající se možného střetu zájmů. Ten by se u Nerudové mohl týkat jejího manžela Roberta, který je partnerem a menšinovým podílníkem významné advokátní kanceláře Havel & Partners. Podle Nerudové její manžel zvažoval, že podíl ve společnosti prodá. Střet zájmů by mohl spočívat v tom, že hlava státu jmenuje ústavní soudce.

Sama Nerudová poukázal na možný střet zájmů svého oponenta. „Mě by zajímalo, jak by střet zájmů řešil Petr Pavel u svého poradce Petra Koláře, který je právníkem významné mezinárodní advokátní kanceláře,“ řekla.

Pavel na reagoval, že bývalý diplomat Kolář nakonec oficiálně nebude členem jeho týmu poradců. „My s Petrem Kolářem nejsme manželé. Máme striktně oddělené kariéry. Petr Kolář má svou kariéru a chce si ji ponechat. Já to naprosto respektuji. Na druhou stranu jsme přátelé, a to nijak neskrývám,” dodal Pavel.

Na pozoru před Čínou

Kandidáti komentovali i to, že odcházející prezident Miloš Zeman si v pondělí prostřednictvím videa telefonoval s čínský prezidentem Si Ťin-pchingem. Nerudová prohlásila, že by takový hovor ve funkci prezidentky odmítla, poukázala přitom na porušování lidských práv, kterého se Peking dopouští. „Agenda postoje Evropy vůči Číně je jedna z nejzásadnějších, kterou bude mít na stole nový prezident. Měli bychom se vrátit tam, kde byl Havel. Jsem přesvědčena, že by s čínským prezidentem za této situace nejednal,“ prohlásila. Nerudová podotkla, že Čínu považuje za výraznou bezpečností hrozbu. Přála by si, aby české firmy omezily export do Číny.

Pavel soudí, že by záleželo na obsahu rozhovoru s čínským prezidentem, obsah takových telefonátů totiž bývá předem jasný. Dodal, že ekonomické zájmy Česka by neměly převážit nad těmi lidskoprávními. Pavel také vyzval k obezřetnosti směrem k Rusku a Maďarsku. „Pokud Rusko neprojeví zájem zastavit bojové operace, nemá s ním teď vůbec smysl jednat.“ prohlásil.

Do debaty na CNN Prima News byl pozván i Andrej Babiš, svou účast ale nepotvrdil nakonec se nedostavil. Na podzim sice expremiér avizoval, že se lednových prezidentských debat zúčastní, později ale změnil názor. „Chápu, že média chtějí dělat z prezidentské volby mediální show. Já si ale myslím, že prezidentský úřad, do kterého kandiduji, si ji nezaslouží,“ uvedl nyní Babiš pro CNN Prima NEWS.

