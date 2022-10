Pavel Fischer oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta | E15.cz

Senátor Pavel Fischer se zapojí do boje o Hrad s heslem „Česká republika na prvním místě“. Fischer při představení kampaně v pražském klubu Rock Café řekl, že jako prezident by pokračoval ve svém boji proti omezování lidských práv. Chtěl by podněcovat dlouhodobé vize a diskusi o plánech na delší dobu, než jsou rozpočtové či volební období.