Tomáš Březina: Názory a kandidatura na prezidenta 2023 | E15.cz

Bývalý majitel firmy Best Tomáš Březina jako první posbíral padesát tisíc podpisů potřebných k občanské kandidatuře. Pokud projdou kontrolou ministerstva vnitra, porazí v rychlosti sběru i Miloše Zemana nebo Jiřího Drahoše. Souhlasí s Babišovým výrokem, že stát se má řídit jako firma, v čele kandidátky hnutí ANO ale vydržel jen tři týdny. Problémy české ekonomiky by řešil zrušením tisíců „zbytečných“ míst ve státní správě, nebál by se seškrtat ani počet ministerstev nebo množství lékařů, učitelů a soudců.