Karel Diviš: Názory, program a kandidatura na prezidenta | E15.cz

Zakladatel internetového portálu pro nákup letenek letuška.cz se chce zapojit do boje o Pražský hrad. Podpisy sbíral od konce ledna 2022, pro občanskou kandidaturu jich potřeboval padesát tisíc. V listopadu oznámil, že jich nasbíral přes šedesát tisíc. Ve funkci chce ukazovat pozitivní příklady a být optimistický. Věří, že je na čase, aby úřad převzala generace Husákových dětí, kterou obvykle nezatěžuje členství v KSČ nebo spolupráce s StB.

Válka na Ukrajině a prozápadní politika

Karel Diviš dlouhodobě smýšlí prozápadně, není proto překvapením, že válku na Ukrajině odsoudil. „Doufám, že i ti lidé, kteří pochybovali, vidí, že je dobře, že jsme součástí Severoatlantické aliance,“ uvedl na začátku března v Rádiu Čas.

Zdůrazňuje, že by se Česko nemělo spoléhat pouze na NATO, ale především samo na sebe. Mluví o potřebě posílení obranyschopnosti České republiky proti kybernetickým útokům, země by také měla mít protiraketový deštník nebo bezpilotní letouny a drony. Diviš prosazuje svou strategickou vizi e-armády, kterou vnímá jako příležitost k zapojení vzdělaných lidí a podnícení vzniku startupů a technologických center napříč zemí.

Česko je příliš centralizované do Prahy. Úřady, firmy, dálnice... Vede to k zahlcení a k nedostupnému bydlení. Přitom bychom potřebovali přesný opak – mít víc dobře propojených regionálních center.#kareldivis #kareldivisprezident #propojenacentra — Karel Diviš (@KarelDivis) June 1, 2022

Možnosti financování vidí nejen ve zdrojích NATO, ale i Evropské unie. Říká, že realizace takového projektu by posílila postavení ČR vůči partnerům i její ekonomiku. Vyvinutá technologie, například v oblasti umělé inteligence, by se dala využít také ve zdravotnictví, školství nebo průmyslu.

Chválil také solidaritu s ukrajinskými uprchlíky, ale připomínal, aby Češi nezapomínali ani sami na sebe. „Nebrblejme, pomozme, kde můžeme, nezapomínejme na sebe, žádejme vládu, ať se to pokusí nějak vyřešit a hlavně ať nezapomíná také na nás a na české lidi, protože ti také pomoc mnohdy potřebují,“ komentoval ve svém pravidelném videopořadu.

Ekonomika a inflace

Diviš mluví o přelomové době, v níž není jasné, jak bude vypadat struktura ekonomiky v horizontu dvaceti let především díky novým objevům v IT technologiích, genetickém inženýrství a biomechanice. Prezidentem by proto podle něj měl být někdo mladší, s novou energií, který rozumí moderním technologiím.

V souvislosti s inflací a výkyvy kurzu české koruny volá po debatě o zavedení eura. „Rozhodně nejsem jednoznačně ani pro, ani proti, ale jako prezident bych takovou národní diskuzi začal moderovat,“ uvedl Diviš ve videu na svém profilu na Facebooku.

České členství v Evropské unii podporuje, její hypotetické opuštění vnímá jako katastrofu. Zároveň upozorňuje na nespravedlivé přerozdělování dotací, které podle něj končí především u velkých firem s miliardovými obraty a jež by se mělo řešit.

Názory na COVID-19

Pandemii Diviš veřejně nekomentoval. Výjimkou byl rozhovor, který dal v lednu 2022 portálu deník.cz, kde na otázku, jestli by byl pro povinné očkování, odpověděl, že by ho podpořil jen pro konkrétní profesní skupiny, nikoli plošně.

YouTube kanál Karla Diviše

Diviš se rozhodl oživit svůj YouTube kanál Karel Diviš – Prezident novou sérií Prezident s.r.o., v níž se od konce května pravidelně vyjadřuje k aktuálnímu dění. Není to klasické zpravodajství, používá krátké glosy, jimiž mimo jiné postupně představuje jednotlivé prezidentské pravomoci. V jednom z dílů prohlásil, že by s pořadem rád pokračoval i po případném zvolení.

Sérii občas prokládá delšími rozhovory s různými osobnostmi. Jeho studio už navštívili kuchař a podnikatel Jiří Babica nebo módní návrhářka Jana Řezáčová.

Politický program a názory: Vznik nových postů

Diviš vytvořil patnáctistránkový volební program s agendou, kterou by chtěl jako prezident vyzdvihovat. Kromě vyvolání celospolečenské debaty o reformě školství nebo podpoře regionů obsahuje i několik konkrétních cílů, jež by z Pražského hradu skutečně mohl prosadit.

Rád by zavedl Cenu prezidenta republiky pro pedagoga roku s atraktivní finanční odměnou. „Každý rok ji dostane pedagog, který nejvíce přispěje k naplňování naší vize: Česká republika na čele ligy mistrů,“ píše v programu.

Naše školy stojí na tom, že každý musí umět všechno. To je špatně. Pojďme dětem dát možnost soustředit se na věci, k nimž mají vlohy a které jim dělají radost. Stát má zajistit prostředí, kde má každý férovou šanci rozvíjet se a růst.#kareldivis #kareldivisprezident #skolstvi — Karel Diviš (@KarelDivis) June 5, 2022

Plánuje také vznik pozice Prezidentského vyslance pro týmový duch, do něhož by každý rok jmenoval jinou veřejně známou osobnost. Úkolem vyslance by bylo propagování myšlenky solidarity, laskavosti a sounáležitosti i všeho dobrého, co daný rok v zemi vznikne.

Dále by inicioval vznik Konsorcia českých firem, které by se zaměřilo na digitální a jiné technologie potřebné k posílení obranyschopnosti.

Posledním z útvarů, jež by chtěl založit, je Kolegium prezidenta složené nejen z expertů na technologie a národní bezpečnost, ale i ze současných politiků zabývajících se touto oblastí napříč politickými stranami. Cílem útvaru by bylo připravit novou koncepci obranyschopnosti České republiky včetně modelu financování, kterou by Diviš následně předložil parlamentním stranám.

Podpora kandidáta pro prezidentské volby

Diviš na začátku listopadu oznámil, že nasbíral přes šedesát tisíc podpisů potřebných k občanské kandidatuře. O podpoře ze strany politiků neuvažuje. Prezident by podle něj neměl být člověk „za zásluhy“ a závislý na některé z politických stran. Věří, že díky nulové zkušenosti s politikou by mohl jako první uvést do praxe model nadstranického prezidenta.

Otevřeně nekomentuje ani své politické preference, říká jen, že není příznivcem jakýchkoli extremistických stran vyznávajících ideologii komunismu nebo fašismu.

Jistý kontakt s politikou ale má. V seznamu podporovatelů, který uvádí na svém webu, je i bývalý poslanec a první předseda poslaneckého klubu ODS Jiří Honajzer, který v devadesátých letech působil ve sněmovně postupně za Občanské fórum, ODS a Unii svobody.

Nejznámější tváří je bezpochyby kuchař a podnikatel Jiří Babica, který Divišovi pomáhá se sběrem podpisů. S Divišem jsou dlouholetými přáteli, poznali se v charitativním fotbalovém týmu osobností Real TOP Praha, ve kterém oba hrají.

Dalším podporovatelem je zakladatel týmu Alexandr Smita nebo majitel sklářské firmy Crystal Caviar Marek Landa. Poslední uvedenou je podnikatelka Alena Ludvíková.

Sponzoři prezidentské kampaně

Diviš zatím do kampaně vložil ze svého 1,4 milionu korun, jiné sponzory zatím nezískal. Uvádí však, že nemá dostatek financí, aby si celou propagaci sám uhradil, a proto jedná se zástupci z byznysu, sportu i se známými.

Kariéra a majetek Karla Diviše: Podnikatel v IT a reportér

Na začátku nového tisíciletí založil firmu IDC-softwarehouse a vytvořil první online rezervační systém pro prodej letenek ve střední a východní Evropě letuška.cz. V následujících letech firma zprovoznila osm set podobných portálů ve 25 zemích světa. Dnes se věnuje vývoji softwaru, provozování datových center a kompletní správě firemních informačních technologií.

Diviš také přes dvacet let působil jako externí redaktor sportovní redakce České televize (ČT), v roce 2010 pokrýval mistrovství světa ve fotbale i zimní olympijské hry ve Vancouveru. S prací skončil v roce 2016 po letní olympiádě v Riu de Janeiro, protože se mu narodil první syn.

V rámci svého působení v ČT v roce 2001 vstoupil také do fotbalového charitativního týmu osobností Real TOP Praha.

Vzdělání

Šestačtyřicetiletý rodák z České Lípy studoval souběžně na Matematicko-fyzikální fakultě (MatFyz UK) a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Obě školy úspěšně dokončil, z MatFyz UK získal magisterský titul v oboru matematika a management, z FSS UK si odnesl doktorát z ekonomie.

Rodina a děti Karla Diviše

V současné době je rozvedený, veřejně říká, že první dámu zatím nemá. Z předchozího manželství má sedmiletého a dvouletého syna.

Volební průzkumy: Šance na zvolení prezidentem

Podle dosavadních volebních průzkumů to nevypadá, že by voliči Diviše zvolili na Hrad. Ve většině průzkumů se jeho jméno ani neobjevuje. Minimální šanci na úspěch v lednových volbách reflektují i aktuální kurzy na výhru vypsané sázkovými kancelářemi.

Další kandidáti na prezidenta 2023

Přečtěte si medailonky dalších kandidátů, z nichž většina potvrdila zájem. Vysoké šance předpovídají průzkumy bývalému generálovi Petru Pavlovi, který kampaň naplno odstartoval v srpnu. Kandidaturu na prezidenta potvrdil i bývalý premiér Andrej Babiš.

Mezi další ohlášené zájemce o prezidentskou funkci patří ekonomka Danuše Nerudová, bývalá manažerka ERÚ Alena Vitásková, šéf odborového svazu Josef Středula, lékař a bývalý rektor UK Tomáš Zima, senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer nebo podnikatelé Karel Janeček a Tomáš Březina.

Karel Diviš Datum narození 24. března 1976 Manželka rozvedený Povolání podnikatel, bývalý redaktor Vzdělání Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Oficiální oznámení kandidatury 19. ledna 2022