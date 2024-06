Šéf ANO Babiš označil výsledek eurovoleb za velké zadostiučinění

Lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš označil výsledek voleb za velké zadostiučinění. Novinářům řekl, že zástupci hnutí v pondělí poletí do Bruselu. Jednat chtějí o členství ve výborech či frakci. Hnutí mělo dosud šest z celkem 21 mandátů, nyní jich bude mít sedm.

"Zítra jdeme do práce, takže nebudeme vlastně oslavovat. Máme všichni radost. Je to velké zadostiučinění. Makali jsme naplno," řekl krátce po oznámení výsledků Babiš. Zatím neví, v jaké frakci by mělo jeho hnutí v europarlamentu být. Podle něj bude záležet na situaci a rozložení sil, jednání začnou v úterý. "Viděl jsem na Slovensku, že Progresivní Slovensko získalo také velký mandát - šest křesel. Otázka je, jestli jediní my dva jsme tam posílili, nebo jak dopadli ti ostatní. Uvidíme. Rozhovory začnou hned v úterý," uvedl šéf hnutí.