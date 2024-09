Hladina Lužnice pod Rožmberkem by neměla dosáhnout úrovně padesátileté vody

Hladina Lužnice pod rybníkem Rožmberk na Jindřichohradecku by neměla dosáhnout úrovně padesátileté vody. Znamená to, že by se řeka nijak výrazně nevylila do měst, která podél Lužnice jsou. Týká se to především Veselí nad Lužnicí, Soběslavi a Plané nad Lužnicí. Po večerním zasedání krajské povodňové komise to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

„Zatím to vypadá, že by protipovodňová opatření mohla stačit. Ale požádal jsem starosty dotčených obcí, aby ještě veřejnost stále připravovali na to, že k případné evakuaci by mohlo dojít. Nicméně ta situace vypadá příznivě,“ uvedl Kuba.