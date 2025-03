Především malé domácnosti citelně doplatí na vládní reformu sociálních dávek, kterou ve středu v závěrečném kole schválila Poslanecká sněmovna. Například dospělého, který žije sám, takzvaná superdávka připraví o více než 3750 korun měsíčně. A samoživitelka s jedním dítětem přijde o téměř 1800 korun. Plyne to z analýzy agentury PAQ Research , která navrhuje zmírnění dopadů reformy pomocí úpravy životního minima.

„Životní minimum hraje klíčovou roli při výpočtu reformovaných dávek. Určuje výši podpory nejchudším, snižování podpory na bydlení i děti s růstem příjmu, fungování pracovního bonusu. Minimum ale nebylo navzdory vládním slibům od ledna 2023 valorizováno. Navíc znevýhodňuje malé domácnosti, především jednotlivce a samoživitele,“ píše PAQ Research ve své aktuální analýze.

Odborníci propočítali změny minima, které do reformy dodatečně navrhují poslanci. Situaci by nejlépe narovnala úprava, která by celkové výdaje na dávky zvedla o 4,9 miliardy korun.

Šanci na přijetí mají mírnější změny

Životní minimum pro samotného dospělého činí 4860 korun, pro hlavu rodiny 4470 korun a pro další dospělé v domácnosti 4040 korun. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve sněmovně navrhl zvýšit částku pro samotného dospělého na 5500 korun a pro hlavu rodiny na 5000 korun, pro další dospělé snížit na 3750 korun. Poslanci KDU-ČSL a STAN přišli s částkami 5850 korun, 5300 korun a 3620 korun. Pirátské poslankyně předkládají ve svém návrhu 6200 korun, 5600 korun a 3490 korun. Sociální výbor doporučil schválit případně jednu z prvních dvou verzí, třetí nechal bez stanoviska.

„Postavení samoživitelek a samostatně žijících lidí adekvátně narovnává především maximální varianta,“ uvádí analýza.

Lidé přijdou o tisíce korun měsíčně

Reformu, která má od října nahradit čtyři dávky jednou podporou, schválili poslanci ve středu. Novou dávku tvoří složka na bydlení, živobytí a dítě a k tomu pracovní bonus. Experti z PAQ Research spočítali, že po reformě by se snížila samotnému dospělému s minimální mzdou a bydlením za 15 tisíc korun nynější pomoc od státu o 3769 korun. Samoživitelé s osmiletým potomkem s výživným 2500 korun, náklady na bydlení asi 18 300 korun a čistým výdělkem 20 420 korun, tedy z desetiny nejméně příjmových, by měli po změnách sloučenou dávku nižší o 1785 korun.

Balík změn předpokládá zavedení nové dávky státní sociální pomoci místo nynějších příspěvků a doplatků na bydlení, příspěvků na živobytí a dětských přídavků. Lidé budou podávat jednu žádost, více se bude zohledňovat jejich majetek. Poslanci by mohli v předloze rozšířit okruh zranitelných osob s vyšší podporou a naopak snížit částky energetického paušálu. Mohla by také třeba vzrůst hranice úspor, nad níž nebude na dávku nárok.