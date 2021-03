Jak koronavirus proměnil realitní trh a co nás čeká? | E15.cz

Nejistota, rostoucí poptávka po příměstských domech a bytech se zahrádkou, útěk do chalup a chat. Tak oslovení experti hodnotí aktuální stav na realitním trhu. „Pokud zatím rok 2021 na realitní trh něco přinesl, pak je to především nejistota. I přes veškerou snahu je teď, při současném vývoji situace, velice těžké odhadnout, jak se budou jednotlivé trendy vyvíjet,“ konstatuje Hendrik Meyer, šéf portálu Bezrealitky.cz. Souvisí to podle něho s tím, že pandemie vytváří radu neznámých. Například není jasné, kdy restrikce skončí a jaké dopady budou mít na ekonomiku.

Zdražování, stagnace i pokles cen realit

Minulé roky byly na realitním trhu ve znamení zdražování nemovitostí, a to hlavně v Praze, v Brně, v Ostravě a v dalších velkých městech. A ani následující měsíce by to neměly změnit. „Aktuální podmínky na tuzemském trhu letos povedou k dalšímu zdražování nemovitostí. Největší nárůst lze očekávat v nejžádanějších lokalitách velkých měst,“ říká Jan Martina, oblastní manažer pro Prahu společnosti M&M Reality a dodává: „Poptávka je posilována nízkými úrokovými sazbami hypoték, vnímáním nemovitosti jakožto bezpečné formy investice, zrušením daně z nabytí nemovitosti a dalšími faktory.“

Jenže do poptávky bude podle Hendrika Meyera letos ještě více promlouvat ekonomická kondice českých domácností, která se s každým dalším lockdownem a prodlužováním pandemie zhoršuje. „Pokud lockdown skončí do léta, realitní trh by mohl navázat na předcovidový vývoj, který ovlivňovala lokální i globální poptávka. V opačném případě se ale můžeme dočkat dalšího zpomalení a částečně i stagnace,“ doplňuje. Nemyslí si však, že by se opakoval scénář z minulé hospodářské recese, kdy ceny na realitním trhu padaly až o třetinu.

Záležet bude hlavně na tom, v jaké lokalitě nemovitost je a zda patří k žádaným. „Myslím, že bude pokračovat už započatá redukce cen u jednotlivých očividně předražených nemovitostí. Horkotěžko teď budou lidé kupovat například byt 3+1 v pražském panelovém domě před rekonstrukcí za více než 6 milionů korun, jako to bylo stále ještě možné na začátku roku 2020. Ale plošný pokles cen nemá za současných výše zmíněných podmínek na trhu opodstatnění,“ předvídá Jan Martina.

Bydlení mimo město táhne

Karty na realitním trhu může zamíchat také změna poptávky. Zatímco před koronavirovou krizí byl patrný aspoň částečný návrat lidí do měst, nyní je trend opačný. Města ztratila svoji atraktivitu. Kulturní akce jsou zrušené, kavárny zavřené, parky a jiná zelená místa jsou přeplněná. I proto lidé podle ředitele realitní kanceláře Luxent – Exclusive Properties Jiřího Kučery přehodnocují svůj životní styl a do popředí zájmu se nyní dostávají domy a byty v periferních částech. Proto se zájem o developerské projekty mimo větší města téměř zdvojnásobil. „V posledních měsících jsme zaregistrovali obrovskou poptávku po rodinných domech, bytech s předzahrádkou, ale i pozemcích,“ dodává.

Podle Jiřího Kučery ale zároveň stále hraje roli dobrá dostupnost větších měst, kde je práce a kde lidé mohou nakupovat. „Zájem proto neutichá zejména o lokality v okolí Prahy, konkrétně o okresy Praha-východ a Praha-západ. Prim hraje rovněž synergie s přírodou. Mezi požadavky na okolí tak stále častěji patří přítomnost lesů, parků, přírodních rezervací, vodních nádrží či říček v blízkosti nemovitosti,“ uvádí.

K bytu ještě chalupu

Kdo se nechce stěhovat za město, ale touží po přírodě, zvažuje druhý domov, tedy koupi chalupy nebo alespoň chaty, což se rovněž podepisuje na rostoucí poptávce i cenách. Podle společnosti Bidli vzrostl v poslední době zájem o rekreační nemovitosti o třetinu, což vytlačilo nahoru i cenu. „Pozorujeme vyšší poptávku oproti loňskému roku zhruba o 30 procent. Klienti si v době karanténních opatření už loni uvědomili, že potřebují mít svůj soukromý prostor, kde se mohou volně procházet,“ říká Ondřej Mašín, výkonný ředitel Bidli reality.

Oproti předchozím rokům ale nabídka klesá. Rekreačních objektů je podle Ondřeje Mašína na trhu kolem devíti stovek, ještě loni v létě to bylo kolem dvou tisíc staveb. „Pokles ekonomiky podle mě výrazně letošní zájem o chaty a chalupy neovlivní. Ceny půjdou nadále nahoru, protože je nedostatek nabídky a nové projekty postupují jen velmi pomalu,“ konstatuje. A přidává příklad z loňského roku: „Na podzim nám na inzerát jedné chalupy na Plzeňsku zavolalo neuvěřitelných téměř 200 zájemců během jediného týdne. Nemovitost se velmi rychle prodala. Podobných případů jsme zaznamenali desítky.“

Střední proud se udrží

Podobné by to mohlo být i s dobrými byty a domy. „Prémiový segment a střední proud bude cenu držet a dokonce růst, především díky nezměněné poptávce, kterou pozorujeme,“ říká Hendrik Meyer. Češi jsou totiž podle něho specifičtí a pravděpodobně se budou snažit koupit vlastní bydlení, ať bude situace jakákoli.

„Je jen otázkou, které nemovitosti zájemci zvolí, pokud se ceny v Praze nebo Brně nesníží, ale reálně klesne kupní síla domácností. V takovém případě se dá předpokládat hledání alternativy v metropolitních prstencích, kde lidé dostupné bydlení seženou výměnou za delší dojezdovou dobu příměstským vlakem anebo autobusem,“ uzavírá Hendrik Meyer.