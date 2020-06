Od července se zpřísní pravidla vyplácení příspěvku na bydlení | E15.cz

Pravidla vyplácení příspěvku na bydlení se od července zpřísní. Pro získání dávky nebude rozhodující to, kdo má v bytě trvalé bydliště, ale kdo tam skutečně žije. Podle toho se bude hodnotit i příjem domácnosti, který hraje roli pro přiznání podpory a stanovení její výše. Úředníci budou moci nově situaci prověřovat také přímo doma u žadatelů a příjemců peněz od státu. Informovala o tom mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Úprava se dostala loni před koncem roku do novely o státní sociální podpoře, která od ledna zvýšila rodičovský příspěvek. Ustanovení o příspěvku na bydlení do normy při projednávání ve Sněmovně navrhla vládní poslankyně, začínají platit o půl roku později než ostatní přijatá opatření. Se změnou pravidel původně počítalo ministerstvo práce v navrženém zákoně o novém přídavku na bydlení, kterým chce resort nahradit dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení. Zpřísnění pravidel je součástí takzvané revize dávek.

"Od 1. července bude úřad práce brát v potaz při posouzení nároku na příspěvek na bydlení manžele a manželky či nezaopatřené děti a všechny jiné osoby, které v dané domácnosti žijí. Tedy užívají společně s žadatelem o dávku byt a hradí společné náklady na své potřeby," uvedla Beránková. Podle ní se změna dotkne například otců, kteří sice s rodinou bydleli, ale trvalé bydliště měli jinde. Při posuzování se tak nezapočítávali.

Mění se tak i hodnocení příjmu. Dosud mohl příspěvek získat vlastník či nájemce bytu s trvalým pobytem, pokud náklady na bydlení překročily v Praze 0,35násobek a jinde 0,3násobek "příjmu v rodině", ale nebyly vyšší než státem stanovený normativ. Nově se má zohlednit příjem vlastníka či nájemce a "společně posuzovaných osob". Zahrnou se tedy částky všech, kteří spolu bydlí. Podle novely se u příspěvku na bydlení "považují za rodinu všechny osoby".

Do žádosti se nově bude vyplňovat trvalý pobyt a doručovací adresa i místo skutečného pobytu. Žadatel vypíše všechny, kteří v domácnosti žijí, nejen trvale přihlášené. K žádosti je nutné doložit příjmy i náklady na bydlení a vyúčtování za předchozí čtvrtletí.

Nově mohou úředníci také chodit do bytů a kontrolovat, kdo tam skutečně žije. Pokud by žadatel či příjemce dávky domů pracovníky nepustili, o dávku přijdou. "Cílem tohoto opatření (prověření) je zjištění všech skutečností rozhodných nejen pro vznik nároku na dávku, ale také určení její výše," uvedla mluvčí. Podle ní bude mít pracovník úřadu práce služební průkaz a zvláštní oprávnění od krajské pobočky úřadu. Do bytu vstoupí po souhlasu nájemníků.

Od července budou lidé znovu také muset pravidelně každé tři měsíce dokládat kvůli dávkám příjmy a náklady za předchozí čtvrtletí. Teď to bude za duben až červen. Povinnost odpadla jen v době epidemie, kdy úřady omezily provoz a vyřizovaly příspěvky firmám na mzdy a mimořádné dávky. Žádosti a podklady je možné posílat elektronicky. Potřeba je k tomu ale datová schránka a elektronický podpis. Bez nich musí lidé vše poslat poštou, nebo přinést a potvrdit osobně.