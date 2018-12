Plyn na burzách zdražuje, dodavatelé (zatím) drží ceny na uzdě | E15.cz

Závěr roku se vždy nese ve znamení nových cen elektřiny a zemního plynu. Zatímco elektřina zdražuje, zemní plyn zatím dodavatelé drží na uzdě, i když na burzách jeho cena roste. Distribuce plynu lehce zlevnila, na fakturách to ale lidé téměř nepoznají.

Letošní rok udělal definitivní tečku za levnými energiemi. Zdražuje elektřina a postupně se k ní přidává i plyn. Obě energie jsou navázané na uhlí. A právě v tom je zakopaný pes. Z plynu se totiž podobně jako z uhlí vyrábí elektřina, a to v paroplynových elektrárnách. „Když roste cena elektřiny z uhlí, relativně atraktivnější se stává její produkce z plynu. To ovšem zvyšuje poptávku po plynu, a tedy jeho cenu. Takže nakonec zdražuje i plyn,“ uvádí Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.

Zemní plyn je zároveň navázaný na ropu a citlivě reaguje na její cenové výkyvy. I když cena ropy v posledních týdnech kolabovala (barel ropy Brent se propadl během šesti týdnů z 85 na 63 dolarů), cena plynu vylétla nahoru z původních 3 dolarů za objemovou jednotku na současných 4,5 dolarů.

K tomu je třeba započítat ještě emisní povolenky, které musí teplárny nebo elektrárny nakupovat. Ty za rok zdražily o téměř 160 procent. „Cena povolenek v Evropě rapidně vzrostla vlivem změny předpisů. Při nynější ceně povolenek je již ve většině případů rentabilní zavírat uhelné elektrárny a přestavovat je na plynové nebo uhelno-plynové. Tento posun by do budoucna mohl způsobit růst poptávky po zemním plynu. Rostoucí cena zemního plynu velmi pravděpodobně odráží i toto očekávání,“ dodává Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BH Securities.

Zdražení plynu částečně ponesou dodavatelé

Narůstající ceny zemního plynu si všimli i dodavatelé, kteří ho prodávají českým firmám a domácnostem. „Zemní plyn na velkoobchodních trzích pozvolna zdražuje od dubna 2016, strmě pak od února letošního roku. Pokud se růstový trend zachová, pak se projeví i na cenách pro koncové spotřebitele. Vzhledem k vysoké konkurenci na trhu dodavatelů se dá ale přepokládat, že zákazníci jej nepocítí v plné míře, část nákladů ponesou sami dodavatelé,“ sděluje Hana Novotná z Bohemia Energy.

Ceny na uzdě zatím drží největší dodavatel plynu v České republice, společnost innogy. „Momentálně velmi intenzivně sledujeme vývoj cen na burzách a zvažujeme další postup. Jednotliví hráči na energetickém trhu už zdražili nebo právě zdražují. Zatím se nám oproti konkurenci dařilo držet stabilní ceny plynu i elektřiny pro domácnosti. Poslední rok však ceny zemního plynu i elektřiny dramaticky rostou. My v tuto chvíli analyzujeme situaci a kalkulujeme jednotlivé scénáře,“ vysvětluje tiskový mluvčí Pavel Grochál.

Zákazníkům, kteří se chtějí vyhnout výrazným cenovým výkyvům, dodavatelé doporučují fixovat si ceny. „Zejména v posledních měsících o fixace registrujeme zvýšený zájem. Zákazníci o růstu cen energií na burzách vědí z médií a chtějí se proti němu zajistit. U innogy už má takzvaně zafixováno více než 50 procent všech našich zákazníků,“ dodává Pavel Grochál.

Je třeba podotknout, že spolu s fixací ceny energií dostávají zákazníci také smlouvy na dobu určitou, a to na několik lety (nejčastěji na dva roky). Tyto smlouvy nekončí dobou, na níž byly sjednány, ale zpravidla se automaticky prodlužují. Vypovědět je proto může být komplikované.

Distribuce plynu lehce zlevnila

Do výsledné ceny zemního plynu promlouvají i regulované položky, které nejsou v kompetenci dodavatelů, ale každý rok je stanovuje Energetický regulační úřad. Domácnosti a menší podniky se mohou těšit na nižší ceny, a to v průměru o 2,48 procenta. Při zprůměrování všech typů odběru bude pokles nejvýraznější na distribučním území E.ON Distribuce, a to o víc než 5 procent.

„Regulované ceny související s dodávkou plynu pro rok 2019 jsou významně ovlivněny především výší korekčních faktorů, které vznikly neočekávaně dlouhou zimou v minulém roce, a tím pádem zvýšenou spotřebou plynu. Provozovatelé plynárenských sítí z důvodu vyšší skutečné spotřeby plynu, než byla plánována, vybrali od zákazníků více prostředků, než bylo úřadem stanoveno,“ vysvětluje pokles cen Petra Grigelová, ředitelka Odboru regulace plynárenství ERÚ.

Regulované poplatky tvoří v celkové ceně zemního plynu kolem 24 procent, domácnosti proto mírné zlevnění na výsledných platbách spíše nepocítí. „Jedná se o změny s minimálním dopadem na koncové ceny,“ uzavírá Hana Novotná.