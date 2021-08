Pojištění nemovitosti a domácnosti: Komu se které vyplatí? | E15.cz

Pojištění aktualizujte

Velká část nemovitostí je stále pojištěna špatně, nebo dokonce vůbec. Mezi nejčastější nedostatky patří nevhodně nastavená a neaktualizovaná pojistka. Jestliže jste pojistnou smlouvu uzavíraly před deseti lety, měli byste rychle kontaktovat svou pojišťovnu.

„Pokud patříte mezi ty, kdo mají takovou smlouvu uzavřenou již dávno, měli byste zbystřit. Zatímco sjednané částky zůstávají stejné, reálné ceny každým rokem rostou a v extrémním případě pak hrozí, že finance vyplacené pojišťovnou nemusí pokrýt náklady na zaplacení škod. Proto je důležité své pojištění aktualizovat tak, aby odpovídalo současným cenám,“ radí Slavia pojišťovna.

Pozor na rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti

Když přijde velká voda, vyplaví vám dům, zničí jeho vybavení, a vy máte pouze pojištění nemovitosti, máte smůlu. Na věci, které jsou v domě, jako například kuchyňská linka, nábytek, se pojištění nemovitosti nevztahuje. Jak ale rozlišit, které pojištění kryje jakou položku?

„Používá se na to jednoduchá pomůcka: když pomyslně obrátíte byt vzhůru nohama, vše, co z něj vypadne, spadá pod pojištění domácnosti. Patří sem tedy nábytek, elektronika, koberce, svítidla či věci osobní potřeby. Naopak součásti pevně spojené s bytem či domem se řadí k pojištění nemovitosti. Jsou to například radiátory, obklady, dveřní zárubně, podlahové krytiny či zateplovací materiály ve stropech a podlahách,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Obecně lze říct, že je vždy lepší mít pojištěné oboje. Pojištění domácnosti se vyplatí i lidem žijícím v podnájmu.

Jak je to u bytů

Jestliže jste vlastníkem bytu, i tak si sjednejte pojištění nemovitosti. „Jsem-li vlastníkem bytu a má-li SVJ pojištěný celý bytový dům, řada lidí se spoléhá jen na tuto společnou pojistku a považuje vlastní pojištění nemovitosti (jednotlivého bytu) za zbytečné. Pojištění bytového domu je zcela na místě, ale pro mne jako vlastníka konkrétního bytu má zásadní háček, a tím je pojistná částka. Jde o to, že můj byt je v rámci pojištění domu krytý na tzv. „reprodukční hodnotu“, neboli na sumu, za kterou ho v obvyklých cenách lze postavit. Tato částka je ale, zejména ve velkých městech, mnohem nižší než cena tržní," vysvětluje hypoteční a pojišťovací specialista ze společnosti Bidli finance Dalibor Čerych.

Jaká má být výše pojistné částky

Výši pojistky si nastavte podle reálných částek. Neměla by být podhodnocena, ale ani zbytečně vysoká. „Orientačně platí, o jaké procento jsem si snížil placené pojistné, o takové procento může pojišťovna krátit plnění. A jelikož pojistné se počítá ve stovkách až tisících ročně, ale pojistné plnění i v milionech, je výhodnost takové „úspory“ zřejmá," uvádí Čerych.

„Kromě nepojištěných domácností bývá častým problémem i podpojištění. Obecně platí, že byt máte mít pojištěný na cenu, za kterou byste si mohli pořídit podobný ve stejné kvalitě. U domu si volíte cenu, za kterou byste stejný dům mohli postavit znovu. Ideální by bylo nechat si ocenit majetek u znalce, ale pro sjednání pojištění většinou stačí zapátrat v inzerátech. Na realitních webech můžete najít podobný dům nebo byt v podobné lokalitě a od toho se odrazit,“ doplňuje mluvčí Direct pojišťovny Nela Maťašeje.

Zohledněte, kde bydlíte

Při pojišťování zohledněte, kde bydlíte. Tedy místní podmínky. Asi je trochu zbytečné platit pojištění proti povodni, pokud bydlíte v nejvyšším patře bytového domu, který navíc stojí na kopci. Naopak je dobré myslet na pojištění odpovědnosti. Náš elektrospotřebič může způsobit vyhoření nejen našeho bytu.

Pozor na výluky

Výluky obecně jsou jakýmsi seznamem výjimek, na které se dané pojištění nevztahuje. „Pro příklad – pojištění skel v domácnosti se vztahuje na pevně zasazené výplně dveří a třeba i na sklokeramickou varnou desku, ale už ne na svítidla, volně zavěšená zrcadla a podobně," zmiňuje Dalibor Čerych. Ve výlukách najdeme i škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, či události spojené s terorismem a válkou. Narazit lze rovněž na výši spoluúčasti, tedy částky, kterou se případně pojištěný podílí na úhradě škody.

Rada na závěr

„Mějte také předem na zřeteli rizika spojená s vaším okolím – blízkost toků, zdrojů možného zamoření, jako jsou chemické továrny, atomové elektrárny, nebo zdroje potenciálních požárů. Rozhodně neuškodí proškolit dopředu rodinu o tom, co případně dělat, kam se odebrat, na jaká čísla volat, i jak uzavřít přívod vody, elektřiny a plynu. V krizových momentech díky tomu dokážete snáze fungovat koordinovaně a efektivně jako tým,“ radí Petr Schütz, ředitel likvidace pojistných událostí Slavia pojišťovny.