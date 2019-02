Poslední kotlíková dotace rozdělí 3 miliardy korun. Vynechá kotle na uhlí | E15.cz

Ve finální vlně kotlíkových dotací pošle ministerstvo životního prostředí krajům 3,125 miliard korun. Krajské úřady peníze rozdělí mezi žadatele o příspěvek na ekologické zdroje vytápění. Finance by měly stačit na výměnu až 30 tisíc kotlů na tuhá paliva.

O dotace budou lidé žádat na krajských úřadech, tak jako v předchozích kolech. Kraje proto musí nejdříve vyhlásit výzvy. Příjem žádostí o dotace by měly spustit nejpozději do konce října letošního roku. Některé krajské úřady ale už podle ministerstva životního prostředí avizovaly, že přípravu stihnou dříve a žádosti by proto mohly začít přijímat na přelomu jara a léta.

Definitivní odklon od uhlí

Dotace jsou zaměřené na výměnu starých a neekologických kotlů. „Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by neměly s výměnou otálet. Od září 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán, navíc výhodnější podmínky pro jejich výměnu už nebudou,“ připomíná Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Kotlíkové dotace se definitivně odklání od podpory uhelných kotlů. Uhlí totiž podle Evropské komise nepředstavuje ekologický zdroj energie, a tak nebude možné v poslední vlně dotací nakupovat z příspěvku zdroje spalující uhlí. A to ani kombinovaný kotel, v němž se vedle uhlí spaluje také biomasa. Vyloučení uhlí je v souladu s energetickou koncepcí i s klimatickou politikou České republiky.

Dotace až 127 500 korun

Z příspěvku budou moct lidé pořídit kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo plynové kondenzační kotle. „Na jejich pořízení je možné získat dotaci až 127 500 korun. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně regulace, měření a úpravy spalinových cest,“ konstatuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Další příspěvek, který může dosáhnout až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám. Ten vyplácí až do konce roku 2021 (nebo do vyčerpání prostředků) příspěvky na zateplení fasád rodinných domů, na výměnu oken nebo na instalaci fotovoltaických systémů. Bonus 7 500 korun pak mohou získat lidé žijící v takzvaných prioritních oblastech se znečištěným ovzduším.

Pořizují se hlavně tepelná čerpadla

Některé kraje, konkrétně Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský, zařadilo ministerstvo do státního programu RESTART. Ten umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek peněz na předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje. Na nový kotel jim poskytne peníze dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu. Detaily budou známé v průběhu února.

Kotlíkové dotace běží už od roku 2015. Od té doby stát rozdělil mezi domácnosti 6,7 miliardy korun. Jde o zdroje z Evropské unie. V dosavadních dvou výzvách kraje schválily na 60 tisíc výměn v objemu 6,5 miliardy korun, do konce roku 2020 by číslo mělo vzrůst na minimálně 90 tisíc výměn. Největší zájem žadatelé dosud projevili o tepelná čerpadla, značný zájem byl i o kombinované kotle a plynové kondenzační kotle.

Kolik je možné z kotlíkových dotací získat?

tepelné čerpadlo – příspěvek 80 procent, maximálně 120 000 korun

kotel na biomasu (automatický) – příspěvek 80 procent, maximálně 120 000 korun

kotel na biomasu (ruční) – příspěvek 80 procent, maximálně 100 000 korun

plynový kondenzační kotel – příspěvek 75 procent, maximálně 95 000 korun

Co dotace podporují?

pořízení nového kotle (tepelného zdroje) včetně nákladů na jeho instalaci

realizaci nové otopné soustavy

rekonstrukci otopné soustavy včetně regulace, měření a úpravy spalinových cest

projektovou dokumentaci

Jak o dotaci požádat?

O kotlíkové dotace žádejte na příslušném krajském úřadě. Kraje budou o vyhlášení dotační výzvy informovat na svých webech. Tady najdete kontaktní údaje krajských úřadů. Dotované výrobky (kotle a tepelná čerpadla) najdete v Seznamu registrovaných výrobků.