Provize realitních kanceláří: Jaké služby byste za ni měli dostat? | E15.cz

Provize můžeme obecně rozdělit do dvou kategorií. Může být pevná, tedy vyčíslená dopředu, nebo se počítá jako procento z kupní ceny. Na pevné ceně se s makléřem dohodnete předem a u druhé čekáte, za kolik se vaše nemovitost prodá a konečnou provizí si tedy nemůžete být jisti do poslední chvíle. Obě varianty mají své výhody. Procenta jsou pro makléře motivační, protože s vyšší kupní cenou vzroste i jejich odměna. U pevné provize zase dopředu víte, kolik zaplatíte. V Česku se provize obvykle pohybuje mezi 3 až 5 procenty.

„O férovosti provize rozhoduje, jaké služby za svoje peníze dostanete. Dávno pryč jsou časy, kdy realitním kancelářím stačilo najít zájemce o koupi. Dnes byste od nich měli vyžadovat odhad tržní ceny, profesionální focení, atraktivní inzerát, vedení prohlídek i zkušené jednání se zájemci. Velká výhoda je, když máte v ceně veškeré právní služby. Z provize se musí pokrýt i platby realitním serverům za inzerci, případně poplatky na katastru a jinde,“ uvádí Vladimír Zuzák, ředitel Maxima Reality.

Zásadní je, nenechat se přesvědčit k předčasné platbě provize. Rezervační poplatek se hradí na začátku, ale patřit by měl realitní kanceláři až po podpisu kupní smlouvy. Až tehdy máte garanci, že k prodeji skutečně došlo. Často se přitom stává, že si realitní kanceláře nechají rezervační poplatek jako svoji provizi, aniž by byla podmínka uzavření kupní smlouvy splněna. V momentě rezervace přitom není nic jisté.

2010 versus 2020 a průměrná provize

Dle portálu Bezrealitky dosahovala hodnota průměrného staršího bytu na 1,8 milionu korun, o deset let později to bylo již 4,3 milionů. Prodejní cena nemovitosti přitom určuje výši provize, která se za deset let zvedla o neuvěřitelných 143 procent na 173 tisíc korun, které za práci připadnou makléři či realitní kanceláři, kterou zastupuje.