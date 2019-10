Sny mladých o bydlení? Novostavba a žádný nájem | E15.cz

Jaké jsou sny mladých ve věku mezi 18 – 36 lety o bydlení? Rozhodně neodpovídají současné realitě bytového fondu. Mladí totiž za ideální bydlení považují byty se třemi až čtyřmi pokoji, popřípadě byty o rozloze 70-90 m2. Ukázal to výzkum Raiffeisen stavební spořitelny.

Vlastní bydlení

„Ceny nemovitostí dosahují rekordní výše a můžeme předpokládat, že zejména ve velkých městech se trend nebude dramaticky měnit. Zároveň s tím rostou i ceny nájmů, takže mladí se dostávají do bezvýchodné situace. Velkou část svého výdělku zaplatí za nájem a nemají už co odkládat stranou,“ upozorňuje Pavel Chmelík, místopředseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny.

Čtvrtina mladých uvažuje o tom, že kvůli finančně nedostupnému bydlení se bude muset přestěhovat ze svého dosavadního bydliště.

Sny o bydlení shodné se staršími generacemi

Průzkum ukázal, že základní představy o bydlení se u těchto mladých příliš neliší od představ starších generací. 93 procent dotázaných by chtělo bydlet ve vlastním, nájem preferuje jen 7 procent. Sedm z deseti by pak raději bydlelo v domě než v bytě. „Oproti svým rodičům a prarodičům jsou dnešní dvacátníci a třicátníci trochu náročnější především ohledně stáří nemovitosti, šest z deseti by preferovalo novostavbu. Jinak ale nemají nijak přehnané požadavky,“ říká Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

„Z praxe mohu potvrdit, že dvacátníci a třicátníci by si rádi pořídili rovnou byt vhodný pro rodinné bydlení. Bohužel jim na to často nestačí prostředky a tak začínají s nákupem garsonky nebo dvoupokojového bytu. Ale rovnou při nákupu se zajímají o to, za jakých podmínek ho později budou moci prodat a refinancovat hypotéku, aby si mohli pořídit větší bydlení. První byt tak rovnou berou jako provizorium,“ říká Martin Březina, realitní makléř ze společnosti RE/MAX Alfa.

Na bydlení si šetří

Mladí Češi jsou poměrně zodpovědní. Více než polovina z nich si na vlastní bydlení šetří. Ve věkové skupině do 25 let dokonce dvě třetiny dotázaných. S šetřením začínají většinou už po maturitě. Jiné řešení ani není, protože pokud chtějí hypotéku, měli by mít momentálně našetřeno alespoň 20 procent z pořizovací ceny nemovitosti.