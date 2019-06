Zdraží aukce na zelenou elektřinu proud českým domácnostem? | E15.cz

Obnovitelné zdroje by se znovu mohly ocitnout na štíru, a to kvůli aukcím na zelenou energii, které plánuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle některých odborníků mohou zdražit elektřinu českým domácnostem a firmám.

Stát podporuje elektřinu z větrných, solárních nebo vodních elektráren už několik let. Nově ministerstvo průmyslu a obchodu uvažuje o aukcích na obnovitelné zdroje energie. Jako vzor by mělo posloužit Německo. U západního souseda jednotlivé firmy soutěží o to, která z nich dodá čistou energii s nejnižší veřejnou podporou. Návrh vzbudil rozporuplné reakce.

Změna přijde určitě

Ministerstvo zatím nezveřejnilo bližší podmínky aukcí, není ani jasné, o jak velkou kapacitu by se mělo soutěžit. „Toto není možné predikovat, protože vše bude záležet na konečné podobě Národního energeticko-klimatického plánu ČR a s tím bude souviset i aktualizace Státní energetické koncepce,“ uvádí Milan Řepka, mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu.

Také analytik Jiří Gavor ze společnosti ENA konstatuje, že bude záležet na podobě evropské legislativy. „Aukcím na podporu zelené elektřiny se u větších zdrojů nevyhneme. Musíme respektovat legislativu EU a podle mého názoru půjde o vhodnější typ podpory, než byl doposud v České republice aplikován. Nároky na státní podporu to může minimalizovat,“ dodává.

Zatím se nerozhodlo

Prozatím se na podpoře obnovitelných zdrojů podílí i odběratelé elektřiny, domácnosti nevyjímaje. Součástí platby za každou spotřebovanou megawatthodinu je totiž také příspěvek na obnovitelné zdroje ve výši 495 korun (cena bez DPH). Další finance jdou od státu. Podpora v minulých letech dosahovala zhruba 42 miliard korun.

Aukce by mohly přinést změnu, jen zatím není jasné jakou. Zásadní totiž budou podmínky aukcí, jež se budou teprve upřesňovat. Záměrem je, aby motivovaly co největší počet relevantních účastníků a aby se veřejná podpora stlačila co nejníže.

V Německu už vědí

Pravidla aukcí by se mohla inspirovat Německem. Tady koncem roku 2018 ale nakonec narostly zelené přirážky související s podporou obnovitelných zdrojů, ačkoli se očekával opak. Podle některých odborníků by se i v České republice mohlo stát, že vysoutěžené aukční zelené přirážky budou vysoké, a nakonec elektřina zdraží.

„I v aukci vysoutěžené ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů budou stále vyšší než ceny elektřiny z tradičních zdrojů,“ konstatuje Dominik Stroukal, hlavní ekonom společnosti Roklen, a dodává: „S ohledem na obnovitelné zdroje nelze nevnímat riziko zvýšení ceny a nutnost investic do přenosových sítí. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů by bylo spojeno s významnými investičními náklady, které by se logicky promítaly do konečné ceny.“

Nestabilita je tradičně obnovitelným zdrojům vyčítána. Bojuje s ní už zmíněné Německo, které po havárii v jaderné elektrárně Fukušima odstavilo své jaderné zdroje a zapojilo více obnovitelných výroben, zejména větrných elektráren.

Kapacita sítí

Podle Stroukala je logické, že se slunci ani větru poručit nedá. „Přenosové sítě ale musí být kapacitně připravené, aby zvládly výkyvy solárních, větrných a dalších elektráren. Je nutné jejich rozšíření. Investice do přenosových sítí ruku v ruce porostou s podílem OZE na produkci elektrické energie,“ vysvětluje.

Právě investice do přenosových sítí by se mohly nakonec promítnout do koncových cen elektřiny. „Tyto náklady jsou totiž v rámci regulovaných cen přenášeny na spotřebitele. Úkolem ERÚ je garantovat, aby nebyly vyšší, než je nutné vzhledem k bezpečnosti a kvalitě dodávek,“ říká Vladimír Vlk, radní Energetického regulačního úřadu.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu by ale ke zdražení elektřiny dojít nemuselo. „Aukce je tržním nástrojem, a proto by k navýšení ceny nemělo dojít. Pokud jde o fotovoltaické elektrárny, tak v návrhu novely zákona ministerstvo navrhuje jejich podporu maximálně v investiční rovině,“ uzavírá Řepka.