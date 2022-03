Daňové přiznání online: Formulář lze podat i elektronicky | E15.cz

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je po letošních peripetiích dostupný v aplikacích Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a v Daňové informační schránce plus (DIS+).

Finanční správa se letos potýkala s problémy ohledně aktualizace formuláře a čelila značné kritice veřejnosti. „Zveřejnili jsme aktualizovaný formulář pro elektronické podávání k dani z příjmů a je tedy možné podat daňové přiznání všemi dostupnými způsoby. Za zpoždění se zveřejněním a případné komplikace se omlouváme,“ uvádí generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Finanční správa nyní doporučuje využít elektronické podání přes Online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlásit se do něj můžete například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou. Daňové přiznání lze podat i v papírové podobě osobně na podatelnách finančních úřadů nebo jej zaslat na finanční úřad poštou.

Pokud má daňový poplatník nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře.

Lhůta pro odevzdání papírového daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je pátek 1. dubna 2022. O měsíc více mají na podání přiznání ti, kteří jej odevzdají elektronicky, pro ně je zákonná lhůta prodloužena do pondělí 2. května 2022. Pokud daňové přiznání za daňový subjekt podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro podání až do 1. července 2022.

Placení daní je možné provést bezhotovostně například pomocí internetového bankovnictví nebo bankovním příkazem. Dále pak poštovní poukázkou nebo hotově v pokladnách na vybraných územních pracovištích finančních úřadů. „Termín pro zaplacení daně se shoduje s termínem pro podání přiznání. Ti, kdo je podávají v listinné podobě, by měli daň zaplatit do 1. dubna a při elektronickém podání lze daň bez sankcí uhradit až do 2. května,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Formuláře a pokyny k jejich vyplnění jsou dostupné na webu Finanční správy.