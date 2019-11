Stručný průvodce investováním: Komodity – hybridní třída aktiv | E15.cz

Finanční instrumenty, které replikují cenu komodit jsou staré jako sama Bible. Na dnešních elektronických trzích jsou převažujícím způsobem investice do komodit komoditní fondy (ta dražší varianta) anebo ETF či ETC (exchange traded fund/commodity), které se obchodují na burze. U ETC je cena, kterou si účtuje správce ročně 0,3-0,5 % a investor si může vybrat jednotlivé komodity nebo jejich skupiny.