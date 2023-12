Inflační epizoda za poslední dva roky připravila Čechy o třetinu úspor. Není divu, že se poohlížejí po něčem, co by hodnotu jejich peněz uchovávalo. Mnozí to řeší využíváním spořicích účtů , ale najdou se i tací, kteří rádi investují do zlata. Dává to smysl?

Investice do zlata patří do skupiny alternativních investic. To znamená, že se nejedná o klasickou investici, jež by v sobě měla přímo zabudovaný nástroj na zhodnocování peněz. Alternativní investice se přitom často velmi úzce prolínají se sběratelstvím. To znamená, že se investor/sběratel orientuje na trhu. Ale jak je to se zlatem?

„Investovat do zlata je možné hned několika způsoby. Můžeme kupovat akcie důlních společností nebo ETF, jejichž podkladovým aktivem je zlato. Poslední variantou je koupě fyzického zlata v nejrůznějších podobách,“ říká finanční poradce skupiny Partners Lukáš Urbánek.

U poslední varianty ale také varuje před velkou marží obchodníků se zlatem. Vždy je potřeba se ptát, za jakou cenu obchodník od nás zlato vykoupí zpátky. A jak vysoké poplatky si za tuto transakci účtuje. Mnozí by byli nejspíš překvapeni desítkami procent, které jsou běžné.

„Obecně dále platí, že čím je objem kupovaného zlata menší, tím jsou vyšší transakční náklady,“ doplňuje poradce.

Fyzické zlato jako dárek

Na druhé straně, lidé si nekupují zlato, aby ho hned běželi prodat. Naopak ho kupují jako něco, co třeba jednou předají svým dětem. Něco, jako je „krabička poslední záchrany“.

„Ano, i s tím jsem se již setkal – cihličku do života dával klient svému synovi, když mu bylo 18 let. Jak s ní ten naložil, to už nevím,“ říká Lukáš Urbánek.

Podle něj ale nejsou běžné případy, kdy investoři nakupují fyzické zlato za stovky tisíc a miliony korun. To už je podle něj lepší investovat do zlata prostřednictvím burzovně obchodovatelných fondů ETF nebo klasických podílových fondů.

„Nemyslím si ale, že by lidé nějak vyloženě rádi investovali do drahých kovů. Možná se jedná o časté investiční aktivum mimo klasické akcie a dluhopisy, ale zcela jistě se jedná o marginální záležitost,“ dodává v tomto ohledu poradce.

Zlato v investičním portfoliu

Obchod s fyzickým zlatem není nikterak regulován. Každý může prodávat, jak chce. Není vyžadováno žádné vzdělání, žádná odbornost. Cena drahých kovů včetně zlata se odvíjí pouze od nabídky a poptávky.

„Určitě je vhodné nakupovat u prodejců, kteří jsou dlouho na trhu, a ideálně od velkých společností. Současně si musíme dát pozor na všechny poplatky spojené s takovým nákupem,“ uvádí Lukáš Urbánek.

Podle něj by ale drahé kovy ve správně nastaveném investičním portfoliu měly být zastoupeny maximálně do pěti procent. I nejbohatší lidé na světě investují do zlata v rozpětí jednoho až tří procent. A kdo chce zlato koupit s rozumnou marží, potřebuje na něj podle Lukáše Urbánka minimálně 100 tisíc korun.

Text vznikl ve spolupráci s poradenskou firmou Partners.