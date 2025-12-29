Předplatné

Otevírací doba na Silvestra a Nový rok: Přehled, kdy a kde nakoupíte

Velké obchody budou 1. ledna zavřené a na Silvestra zavřou dřív, Češi by si proto měli nakoupit s předstihem.

ČTK
  • Silvestr přinese dřívější zavírání obchodů. Zákon omezení nestanovuje, většina řetězců ale skončí už v 17 nebo 18 hodin.
  • Výjimky ze zákonného zákazu prodeje během svátků platí pro vybrané provozovny.
  • Zákonný zákaz prodeje se vztahuje pouze na vybrané státní svátky v průběhu roku.

Češi by si měli nákupy naplánovat s předstihem. Ve čtvrtek 1. ledna, kdy se slaví nejen Nový rok, ale i Den obnovy samostatného českého státu, musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřeno. Týká se to velkých supermarketů i dalších vybraných provozoven.

Silvestr bez zákazu, ale s kratší otevírací dobou

Na Silvestra (31. prosince) zákon žádná omezení neukládá. Obchodní řetězce ale tradičně zavírají dříve, než je běžné:

  • v 17 hodin končí provoz například Lidl, Billa nebo Penny Market,
  • do 18 hodin zůstanou otevřené prodejny Tesco, Albert, Kaufland či Globus.

Kde lze nakoupit i ve svátek

Zákaz prodeje se kromě velkých obchodů vztahuje bez ohledu na velikost také na zastavárny, bazary a výkupny odpadu.

Naopak otevřeno může být:

  • na letištích a nádražích (místa s vysokou koncentrací cestujících),
  • lékárny,
  • čerpací stanice.

Další svátky se zavřenými obchody

Povinnost zavřít platí také na:

Na Štědrý den musí obchody zavřít už v poledne. Naopak bez omezení lze nakupovat na Velký pátek, 1. května, 5. a 6. července a 17. listopadu.

Za porušení zákona o prodejní době hrozí provozovatelům pokuta až jeden milion korun, při opakovaném přestupku dokonce až pět milionů.

