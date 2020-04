V případě nouzového stavu neplatí podle ČOI zákaz prodeje o svátcích | E15.cz

Společnost Tesco Stores ČR přestaví některé tuzemské hypermarkety na nové velkoplošné obchody Extra, jejichž součástí bude i lékárna, optika či prodejny s telekomunikačními a fotografickými službami. Jako první bude do září na formát Extra přestavěn hypermarket Tesco v Plzni. Žádný obchodní řetězec zatím v Česku podobné velkoplošné prodejny nemá. Tesco obchody Extra provozuje několik let v Británii, kde se prý osvědčily.

Pokud by na Velikonoční pondělí platil nouzový stav, budou moci být otevřené i prodejny nad 200 metrů čtverečních. Nadále by ale platila opatření vlády a ministerstva zdravotnictví týkající se zákazu maloobchodního prodeje. Výjimka by se tak vztahovala především na potravinářské řetězce, které by za běžných okolností musely mít podle zákona o prodejní době zavřeno. Sdělil to mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frölich.