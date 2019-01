Ve většině měst voda od ledna zdražila. Lidé si měsíčně připlatí o desítky korun | E15.cz

Ve většině měst a obcí se ceny vody mění na přelomu roku, v některých se ale nové ceny počítají až na jaře, a tak se na ně stále čeká. Ceny vody pro rok 2019 se region od regionu liší, stejně jako v minulých letech. „V České republice totiž existuje několik tisíc vlastníků vodohospodářské infrastruktury. Dominují města, obce, případně jejich svazky. Stejně tak existuje několik tisíc provozních společností,“ upřesňuje Tomáš Ondra z portálu Vodárenství.cz.

Do ceny vody se promítají investice

Voda zdražuje už několikátý rok po sobě. Někde pouze o inflaci, jinde řádově o několik procent. Důvodem jsou podle Ondry vyšší nároky na provoz vodohospodářského majetku a investice do infrastruktury. „Zvyšují se i požadavky na kvalitu pitné vody a na vyčištěnou vodu, která je vracena zpět do přírody. To se odráží i do nákladů vodárenských společností, jež jsou následně kalkulovány do vodného a stočného,“ dodává.

Většina vodárenských společností v České republice, ať už jsou soukromé nebo veřejné, ročně investují více než 10 miliard korun do obnovy vodárenské infrastruktury. To jim ukládají plány obnovy a rozvoje, jež musí dodržovat.

Z celkové ceny vody, kterou český spotřebitel zaplatí, odchází 41 procent do veřejných rozpočtů v podobě daní a dalších odvodů. DPH na vodné a stočné je 15 procent. Regulačním orgánem v oblasti cenové politiky vodního hospodářství je ministerstvo financí.

Voda nezdražuje všude

Voda od nového roku podražila například v Praze, kde lidé za kubík zaplatí 89,66 korun, což je lehce nad celorepublikovým průměrem. Mírně narostla cena vodného a stočného na severu Čech, kde tisíc litrů stojí 99,55 korun – zdražení tak oproti loňskému roku nepřesáhlo ani 1 procento.

Stejná zůstává cena vody v Českých Budějovicích. Lidé v největším jihočeském městě od ledna zaplatí opět 73,09 korun za metr krychlový. Také Vodárny Kladno – Mělník rozhodly, že i letos budou odběratelé platit za vodné a stočné stejně jako loni, tedy 92,92 korun za kubík. „To, že již čtvrtým rokem cena vody neroste, je díky udržování nákladů na přijatelné úrovni a hlavně hledání vnitřních úspor v naší společnosti,“ doplňuje Jakub Hanzl, generální ředitel SVAS.

Kde lidé platí přes stovku?

Více než sto korun za metr krychlový zaplatí lidé hned v několika regionech. Jedním z nich je Frýdlantsko, kde voda zdražila o 9,2 procenta a lidé tady od ledna stáčejí kubík za 115 korun. Téměř 109 korun pak platí lidé na Turnovsku. Na Šlapanicku v Jihomoravském kraji pak stojí metr krychlový vody 100,30 korun.

Naopak jednu z nejlevnějších vod dodávají litovelské vodárny – kubík stojí necelých 62 korun. V Jindřichově Hradci stojí tisíc litrů 64,06 korun. Těsně pod 70 korun se s cenou vešly vodárny v Červeném Kostelci nebo ve Volarech.

Ostrava zdražuje kvůli opravám

V Ostravě stojí od ledna kubík vody 80,71 korun oproti 77,30 korunám v loňském roce. Navýšení je tak o 4,4 procenta. Měsíčně naroste účet průměrné domácnosti asi o 10 korun. Cenu vody ovlivňuje mimo jiné i nárůst nákladů za nájemné infrastruktury, který platí společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) městu Ostrava. To z něj financuje opravy a modernizace sítě.

Dalším důvodem jsou investice. „Prostředky vynaložené na zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2019 budou minimálně 380 milionů korun. Zároveň pro zkvalitnění služeb a provozování vodovodní a kanalizační sítě je plánována výše investic téměř 38 miliónů korun,“ říká Vojtěch Janoušek, generální ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace.

Brno postaví novou čistírnu

Ke zdražení o 5 procent přistoupili v Brně. Důvodem jsou hlavně investice do oprav kanalizací a výstavby čistírny odpadních vod v Modřicích. Od ledna tak kubík vody stojí 79,53 korun, což je méně než „sociálně únosná cena pro vodné a stočné“, kterou zveřejnil Státní fond životního prostředí. Ta je pro Jihomoravský kraj vypočítána na 116,18 korun za kubík.

„Vyplývá z toho, že cena vodného a stočného bude i příští rok v Brně hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny a zůstane i nižší než cena vody ve většině ostatních krajských měst. V minulých dvou letech se navíc cena vody nezvyšovala,“ konstatuje náměstek primátora pro investice a dopravu Richard Mrázek.

V Plzni si lidé připlatí o 313,60 korun

V západočeské metropoli se cena vody zvedne jen o inflaci. Zatímco loni činilo vodné a stočné 86,14 za metr krychlový, od letošního ledna to je 88,38 korun. To znamená, že voda zdražila o 2,6 procenta.

Průměrná čtyřčlenná rodina spotřebuje ročně zhruba 140 metrů krychlových pitné vody. Pokud bude mít v roce 2019 stejnou spotřebu, zvýšení cen o inflaci se promítne do jejího ročního rozpočtu částkou 313,60 korun. Měsíčně tedy o 26 korun.