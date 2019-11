Zájem Čechů o půjčky vrcholí v listopadu | E15.cz

Společnost Profi Credit letos eviduje nárůst v objemu poskytnutých půjček o 15 procent proti jiným částem roku. "Přes očekávaný pokles růstu české ekonomiky zůstávají české domácnosti optimistické, o čemž vypovídá více než desetinový růst průměrné částky, kterou si lidé v předvánočním období půjčují. Zatímco v loňském roce to bylo 12 520 korun, letos je to již 13 810 korun," řekl generální ředitel společnosti Pavel Klema.

"Hlavní předvánoční nákupní horečka je zatím před námi, ale již nyní vidíme, že růst zájmu o nákupy na splátky začal dříve než loňský rok," doplnil obchodní ředitel společnosti Cofidis Cyril Křůpala. Nárůst je podle něj nejvýraznější u nákupů na splátky přes internetové obchody.

"Z našich interních průzkumů víme, že na samotné vánoční dárky si půjčuje minimum Čechů. Objem půjček v předvánočním období roste i proto, že za jejich nákup často utratí většinu peněz a pak jim nezbývají prostředky na nečekané výdaje jako oprava pračky či auta," upozornil Klema.

Důvodů, proč si lidé půjčují dříve než těsně před Vánocemi, je podle expertů několik. Svou roli sehrávají třeba supermarkety a velké internetové e-shopy, které spouštějí předvánoční kampaně někdy už v září.

"Druhým důvodem je to, že si žadatelé musí půjčit včas, či se vrhnout na poslední chvíli do spárů lichvářů a různých mikropůjček, kde jsou úroky a RPSN (roční procentní sazba nákladů) často v řádu několika tisíc procent. Taková varianta pak dostává žadatele do dluhové pasti a způsobuje další nepříjemnosti," uvedla analytička internetového srovnávače půjčka.co Kristýna Bajer. Podle jejích statistik každý rok v období od října do listopadu narůstají žádosti o úvěr o 35 procent.

"Pokud podzimní měsíce (říjen a listopad) porovnáme s ostatními měsíci roku, pak v podzimních měsících půjčujeme o 30 procent více než ve zbylém období roku. V prosinci už zájem slábne," dodala mluvčí Equa Bank Markéta Dvořáčková.

Zájem o půjčky na platformě Zonky narůstá zhruba od druhé poloviny října a kulminuje v listopadu. V prosinci pak už jenom během prvních pár dní. Celkově se v daném období zvýší počet žádostí o 60 procent. "Souvisí to také se sezonalitou, kdy celý trh zažívá růst. Během předvánočního období roste hlavně počet půjček na domácnost. Snižuje se zájem o půjčky na automoto a refinancování," uvedl analytik Zonky Tomáš Fejfar.

Půjčky na vánoční dárky jsou podle Čechů špatný nápad a přes dvě třetiny z nich by si na Vánoce úvěr nevzalo. Půjčku plánuje pouze sedm procent Čechů, kteří ji využijí zejména na nákup spotřební elektroniky a hraček. Platební schopnost těch, kteří si na dárky půjčili v minulosti, je ve třech čtvrtinách případů bezproblémová. Ostatní se přiznali k problémům se splácením, vyplývá z listopadového průzkumu České bankovní asociace.