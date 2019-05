Konkurenční boj na trhu hypoték: Banky posílají úroky dolů | E15.cz

„Ke zvýšení úrokových sazeb letos poprvé sáhla České národní banka s ohledem na aktuální míru inflace. Na základě zkušeností z trhu není pravděpodobný výrazný dopad do komerčních úrokových sazeb, neboť ty jsou v poslední době ovlivňovány zejména konkurenčním prostředím a i situací v zahraničí,“ uvádí Vladislav Herout, ředitel produktového managementu Broker Consulting. Podle něj navíc právě kvůli situaci v zahraničí nelze další růst sazeb v letošním roce předpokládat.

Obecně vzato, vyšší sazby ČNB sice představují tlak na zdražení úvěrů, nyní to ale nebude tak horké. Nové hypotéky totiž v poslední době spíše zlevňují. Průměrná úroková sazba nových hypoték na nákup bytů klesla dle ČNB z únorových 3,03 procenta na 2,94 procenta. Tato výše je tak na úrovni loňského prosince.

Když se dva perou…

Banky snížením úrokových sazeb reagují na meziroční pokles sjednaných úvěrů o přibližně 30 procent – v počtech i objemech. Za ten může růst cen nemovitostí a hlavně také zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů ze strany České národní banky. Jen pro upřesnění: pro stejnou výši úvěru najednou nemusí stačit stejný příjem jako začátkem roku 2018. Velká řada zájemců se rozhodla využít ještě „staré“, výhodnější podmínky a letošní propad je o to umocněn.

Aktuálně tak mezi bankami probíhá boj o klienty schopné hypotéku vůbec získat, který úrokové sazby a poplatky spojené s jejím vyřízením tlačí dolů. Bankovní domy vymýšlejí různé slevové akce. V poslední době úroky snižovala například Fio banka, Moneta Money Bank či Wüstenrot.

Tlaku neodolala třeba ani Air Bank. „Protože samozřejmě sledujeme vývoj úrokových sazeb nabízených na hypotečním trhu, rozhodli jsme se naše hypotéky zlevnit,“ vysvětluje Jana Karasová, tisková mluvčí Air Bank. Že se banky k navyšování úroků hned tak nechystají, potvrzuje i tiskový mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek. „Předpokládáme cenové tlaky směrem dolů, a to mimo jiné z důvodu relativně slábnoucí poptávky na hypotečním trhu. To se odráží i v cenotvorbě úrokových sazeb u hypoték.“

Jakub Švestka pak doplňuje za Monetu: „Snížení sazeb u našich hypoték je marketingovou akcí s cílem zatraktivnit naši nabídku a posílit pozici na trhu v rámci hospodářské soutěže.“

Tip

Nejnižší možnou sazbou se banky veřejně příliš nechlubí, takže je potřeba vyjednávat a kvalitně srovnávat. A také se vyplatí mít na paměti, že nejnižší úroková sazba ještě není zárukou nejlevnější hypotéky, ale je třeba sledovat i další spojené poplatky.

Spočítejte si orientační výši splátky s naší hypoteční kalkulačkou

Předčasné splacení možná zamíchá kartami

Co by do budoucna naopak mohlo mimo jiné vést k navýšení úrokových sazeb, je nedávné stanovisko ČNB k nákladům za předčasné splacení hypotéky v době fixace úrokové sazby. Z něj totiž zjednodušeně vyplývá, že by si banky „měly“ účtovat za předčasné splacení jen „drobné“ – mimo specifické případy stanovené zákonem, kdy lze úvěr na bydlení splatit částečně nebo celý zdarma.

Podle hypotečního analytika Jiřího Kryla banky vzniklou situaci stále ještě analyzují, takže případný dopad do úrokových sazeb lze očekávat až koncem roku. „Bude velmi záležet na tom, jak velká část majitelů hypoték či jejich zprostředkovatelů nastalou situaci využije k refinancování za výhodnějších podmínek a jaké finanční ztráty to jednotlivým bankám způsobí,“ dodává Kryl.