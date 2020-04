Banky se zapojí do chytré karantény | E15.cz

Banky se na počátku týdne zapojí do projektu takzvané chytré karantény a budou poskytovat údaje pro vytváření vzpomínkových map. Informovala o tom Česká bankovní asociace. Banky budou poskytovat údaje ministerstvu zdravotnictví, které je od nich bude požadovat na základě předem poskytnutého souhlasu lidí nakažených koronavirem.

Systém chytré karantény, kterou stát spustí do plného provozu 1. května, má u každého nakaženého vytvořit stopu, kde se pohyboval posledních pět dní a kdy se případně potkal s někým na delší dobu než 15 minut. Pokud bude nakažený souhlasit, mobilní operátor sdělí hygienické stanici potřebná data o pohybu, uvolněna budou i data o platbě kartou. Krajská hygienická stanice tak vytvoří tzv. vzpomínkovou mapu míst, na kterých se nakažený pohyboval.

"Na základě intenzivní spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, Úřadem pro ochranu osobních údajů, Českou národní bankou, občanskou iniciativou Covid19.cz a Asociací poskytovatelů mobilních sítí se nám uspokojivě podařilo definovat podmínky pro ochranu a zabezpečení osobních údajů klientů bank," uvedl právník bankovní asociace Filip Hanzlík. Více o podmínkách poskytování údajů bankami stanoví informační memorandum, které bude zveřejněno během pondělí.

Cílem chytré karantény je v co nejkratším čase zabránit šíření epidemie covid-19 v ČR a uvolňovat plošná opatření, aby se lidé co nejdříve mohli vrátit k normálním životům. Chytrá karanténa také pomůže krajským hygienickým stanicím zrychlit a zpřesnit jejich postupy. Díky využití digitálních technologií bude jednodušší a přesnější identifikovat lidi, kteří přišli s koronavirem do kontaktu.