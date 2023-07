Češi podceňují pojištění. Požár za milion řeší hasiči denně | e15.cz

Co se dočtete v článku: Požáry jsou často způsobeny nedbalostí dospělých a technickými závadami .

. Hasiči zasahují i u úniků plynu a problémů spojených s počasím .

. Škody z událostí mohou dosahovat několika milionů korun .

. Elektronická zařízení jsou třetí nejčastější příčinou požárů.

jsou třetí nejčastější příčinou požárů. Jen třetina českých domácností je správně pojištěna, 70 procent nemovitostí je podpojištěno.

Nejčastěji hořelo v domácnostech i dalších budovách kvůli nedbalosti dospělých osob. Hasiči za první čtvrtrok zasahovali u 1268 takových případů a škody se při těchto událostech vyšplhaly skoro na 100 milionů korun. Časté jsou také různé technické závady, například na komínech (677) nebo na otopných tělesech (770).

Hasiči vyjížděli i k řadě mimořádných událostí, například ke 338 případům úniku plynu. „V tomto období jsme zasahovali také u popadaných stromů a větví, utržených střech anebo uvolněných plechů při velkých vichřicích a větrných smrštích. Ty byly také často spojeny s menšími lokálními záplavami,“ říká Tomáš Pořízek, vedoucí komunikace Hasičského záchranného sboru České republiky.

Škody jdou do milionů

Že se škody při takových událostech mohou vyšplhat až do výše několika milionů korun, potvrzuje také Tereza Procházková z internetového srovnávače Klik.cz, který porovnává nabídky pojištění domácností všech větších pojišťoven v ČR.

„V loňském roce jsme například řešili dům zničený požárem se škodou 13,4 milionu korun a škodu po krupobití za třl miliony. Dále často řešíme škody způsobené závadami na elektronických zařízeních. Tato zařízení jsou zapojena do sítě, týká se to hlavně drobné elektroniky (např. mobil, notebook). Pokud se elektronika přehřeje, je tam pak velké riziko vzplanutí.“ To potvrzuje i Tomáš Pořízek: „Technické závady na elektronických zařízeních jsou třetí nejčastější příčinou požárů po prokázaném zavinění a nedbalosti.“

Domácnosti jsou v mnoha případech podpojištěné

Podle České asociace pojišťoven je správně pojištěna jen asi třetina českých domácností, naopak zhruba 70 procent nemovitostí je podpojištěno, často i o více než 50 procent. Lidé spoléhají na pojistné smlouvy uzavřené před několika lety.

„Ceny nemovitostí vzrostly od roku 2015 o více než šedesát procent, zvýšila se i cena movitého majetku. Proto doporučujeme alespoň jednou za dva roky provést zhodnocení nemovitosti nezávislým expertem. Nový majetek je třeba pravidelně sepisovat a v případě větší investice, například nových spotřebičů nebo kuchyňské linky, smlouvu přepočítat. Ideální je od všech zakoupených věcí schovávat kopie účtenek a dokladů. V takovém případě se nemusíte obávat, že by vás nenadálá událost překvapila hned dvakrát,“ říká Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.