Pozor na cestovní pojištění. Šlápnutí na mořského ježka není jen bolestivé, ale i drahé | e15.cz

Přibalit si na dovolenou v Česku i v zahraničí kartičku smluvní zdravotní pojišťovny už dnes asi nikdo nezapomene. Avšak dostupnou a plně hrazenou zdravotní péči s pomocí asistenta poskytuje klientům až cestovní pojištění. A platí to i v případě šlápnutí na mořského ježka.

V zemích Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku, Severní Makedonii a Srbsku mají českému pojištěnci zajistit zdravotnická zařízení péči ve stejném rozsahu jako pro místní občany. Ale ani s takto hrazenou péčí v zahraničí, respektive unijních zemích, to není tak jednoznačné, jak se může na první pohled zdát.

„Pro tuto péči platí, že ji musí poskytovat smluvní lékař zahraniční zdravotní pojišťovny, a i našich občanů se týká případná finanční spoluúčast v daném státě,“ upozorňuje na specifika úhrad zdravotní péče v EU na kartičku EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění) výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.

Ne každá země z veřejného zdravotního pojištění hradí léčbu v takovém rozsahu jako v České republice. K častým spoluúčastem patří v unijních zemích například regulační poplatek za návštěvu lékaře, poplatek za hospitalizaci či vystavený recept na léky.

„V těchto případech pojišťovna takové výdaje poskytovateli v zahraničí neproplatí. A tedy ani nevykáže, respektive nepřeúčtuje smluvní pojišťovně v České republice. Náklady tak jdou na vrub ošetřované osoby,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Cestovní pojištění vyrovná spoluúčast za péči

Jedinou cestou, jak se takové spoluúčasti, která může dosahovat i desítek tisíc korun, vyhnout, je cestovní připojištění.

„EHIC nekryje povinnou spoluúčast za zdravotní péči, hospitalizaci a repatriaci. V případě čerpání ošetření od nesmluvního zařízení pak kmenová zdravotní pojišťovna uhradí náklady v českých cenách,“ upozorňuje na další specifika čerpání zdravotní péče v zemích EU finanční poradce.

V případě dovolené mimo unijní prostor považuje David Kučera uzavření komerčního cestovního pojištění za naprostou nezbytnost. A od věci podle něj není připojistit se i při cestě do unijní země. Úrazy a nemoci se často dějí právě na dovolených.

„Každý rok se stane, že některý z mých klientů vyhledá na dovolené v zahraničí lékaře. Často se tak děje třeba po šlápnutí na mořského ježka na dovolené v Chorvatsku, kde jich je za kameny požehnaně,“ říká.

Pravdou je, že na rozdíl od jiných středomořských zemí turisté v Chorvatsku na mořské ježky běžně naráží i na velmi vytížených plážích. Je to tím, že v Chorvatsku převažují oblázkové a kamenité pláže a na nich se ježci velmi dobře a rádi uchytávají.

Ošetření rány po šlápnutí na ježka vyjde na tisíce korun

Těm, kdo mají při šlápnutí na mořského ježka trochu štěstí, se podaří jeho bodliny vytáhnout z kůže celé a bez pozdějších následků. Jelikož se ale obvykle špička bodliny v kůži zalomí a místo se zanítí, vyhledává většina zraněných pomoc lékaře už na dovolené.

„Každý rok se často právě v Chorvatsku některý z mých klientů obrací na místní zdravotníky kvůli šlápnutí na ježka. Ti musí bodliny vyjmout chirurgicky,“ říká Kučera s tím, že v tu chvíli se nikdo z nich neptá, jestli je dané zdravotnické zařízení smluvně napojeno na veřejný zdravotní systém či jak vysoká je spoluúčast za péči.

„Loni za ošetření svého syna po šlápnutí na mořského ježka zaplatila jedna z klientek v letovisku Makarská v přepočtu bezmála šest tisíc korun,“ přibližuje finanční poradce skupiny Partners s tím, že to byla zbytečně drahá zkušenost.

Stačilo podle něj na dva týdny strávené v chorvatské Dalmácii sjednat pro celou rodinu cestovní pojištění za několik stovek korun. Právě to by rodinu ochránilo před rizikem finanční spoluúčasti na ošetření. Stejně jako před situací, kdy nesmluvní zařízení v zahraničí požaduje po pacientovi platbu v hotovosti přímo na místě s tím, že si pak proplacení nákladů vyřídí v Česku u své pojišťovny. Ta je však proplatí pouze do výše úhrad platných pro Českou republiku. Cestovní pojištění tak v zahraničí nabízí daleko širší krytí rizik pro celou rodinu, navíc s asistenční službou na telefonu, dodává poradce.

„Dobré je vědět i to, že na cestovní pojištění poskytuje zvýhodněné ceny svým smluvním klientům většina zdravotních pojišťoven, určitě se proto vyplatí sledovat nabídku i své pojišťovny,“ uzavírá Kučera.