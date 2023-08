Cestování s rizikem aneb Na kolik vás vyjde zlomená noha či angína v zahraničí? | e15.cz

Průkaz zdravotní pojišťovny platí v zahraničí pouze na rozsah péče hrazené z veřejných peněz. „Léčba českým turistům je tedy poskytována vždy za stejných podmínek jako místním občanům. Z tohoto důvodu se můžete v zahraničí setkat třeba s platbou při ošetření, která jsou v Česku běžně bez přímé úhrady. Důvodem je jinak nastavený systém zdravotní péče a tyto náklady pak bez cestovního pojištění nelze zpětně proplatit,“ vysvětluje Martin Daneš, ředitel pojištění Srovnejto.cz.

Ve zdravotnickém zařízení vám sice pomohou, ale může se stát, že po vás budou chtít, abyste ošetření zaplatili. Dalším scénářem může být pozdější vyúčtování poštou. Pokud nebudete mít soukromé cestovní pojištění, půjdou výdaje za vámi.

Na cestovní pojištění raději nezapomeňte

Z veřejného systému zdravotní péče vám v zahraničí nebude uhrazen třeba ani transport vrtulníkem do nemocnice, ani případný převoz domů. U akutní péče to funguje tak, že po ošetření v zemích EU dostanete sice fakturu za poskytnutou péči, ale zdravotnické zařízení by po vás nemělo chtít její úhradu na místě a mělo by jí rovnou zaslat vaší pojišťovně k proplacení. V praxi po vás ale většinou budou chtít úhradu rovnou po ošetření s tím, že si pak refundaci vyřídíte sami doma.

„Další úskalí cestování bez pojistky může být také v tom, že řada turistických center nebo hotelových komplexů má smlouvy především se soukromými ordinacemi či klinikami, a ty nejsou v daném státě zapojeny do systému veřejného zdravotního pojištění. V takovém případě jdou všechny náklady za vámi jako pacientem,“ říká Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa pojišťovny.

Do ordinace míříme nejčastěji kvůli úpalu, zánětu ucha či střevním potížím

Nejčastějšími důvody pro návštěvu lékaře v zahraničí bývají v období letních dovolených zažívací obtíže, úpaly, úžehy, vymknuté kotníky, drobnější zlomeniny, záněty středního ucha a akutní záněty zubu.

Střevní potíže, úpaly a úžehy jsou podle českých pojišťoven ještě těmi levnějšími zdravotními komplikacemi a vyřeší je klidně i lékař v hotelu zhruba do 10 tisíc korun. Konkrétně pak třeba v Itálii či Chorvatsku vychází třeba ošetření angíny, alergické reakce, zánětu uší nebo lehké stoupnutí na ježka v moři dokonce na „pouhých“ 3 000 korun.

Drobný úraz bez operace v zahraničí, kdy už vyrazíte do tamní nemocnice, se obecně pohybuje v rozmezí 10 tisíc až 29 tisíc korun za vyšetření, medikaci a zafixování. Záleží tedy na tom, jestli jste do nemocnice přijeli sami nebo pro vás musela sanitka.

Ošetření zubů může vyjít na několika tisíc korun v městské nemocnici v Chorvatsku až na desítky tisíc korun v soukromých zařízeních v Itálii, Španělsku nebo Velké Británii.

U těžších úrazů, které vyžadují operaci, je cenové rozpětí samozřejmě mnohem větší, obecně mezi 120 tisíc až 360 tisíc korun v závislosti na akutnosti a rozsahu zranění. Jen takový transport vrtulníkem z místa nehody nebo zranění, například při horské turistice, do nemocnice se pohybuje obvykle v rozmezí 24 tisíc až 84 tisíc korun.

Náklady se liší také stát od státu. Nejdražšími jsou USA a Kanada, Nový Zéland a Austrálie. Třeba jen den hospitalizace v USA na JIP oddělení stojí podle údajů AXA pojišťovny 440 tisíc korun a na standardním oddělení 110 až 170 tisíc korun za den.

Nejnákladnější pak bývá převoz pacienta zpět do ČR (takzvaná repatriace). Vůbec nejdražší jsou letecké speciály vypravené pro těžce zraněné (zranění páteře, hlavy, polytrauma apod.). Ty jsou vypravovány extra s lékařským doprovodem a takový mezikontinentální let stojí zpravidla více než milion korun.

„Naše klientka byla v listopadu na dovolená na Bali. Po nehodě na skútru u ní musela být bohužel provedena nadkolenní amputace. Náklady na ošetřování a operaci činily asi 1,5 milionu korun, stejnou cenu měl transport postižené zpět domů na speciálním stretcherovém lehátku v linkovém letu s odborným doprovodem. Náklady tak vyšplhaly na necelé 3 miliony korun. Vzhledem k tomu, že měla uzavřené potřebné připojištění, uhradila celou částku Uniqa,“ popisuje Eva Svobodová. Jak navíc dodává, v případě, že by k převozu pacientky musel být nasazen letecký speciál, stál by jen tento transport asi 6,3 milionů korun.

Zvláště u vzdálenějších destinací se proto vyplatí vyšší limity pojištění. Vzhledem k cenám cestovního pojištění a možným škodám stojí i komfortnější pojištění pouze zlomek ceny dovolené. Pro čtyřčlennou rodinu pořídíte pojištění na týdenní dovolenou v základním balíčku již od 300 až 500 korun, záleží na pojišťovně.

Příklady destinace úrazu a ceny ošetření (zdroj: pojišťovny)

Chorvatsko/Itálie – angína, onemocnění horních dýchacích cest: 2500 korun – 3500 korun

Rakousko/Španělsko – zlomenina horní končetiny (bez operace): 24 tisíc – 48 tisíc korun

Rakousko/Španělsko/Turecko – zlomenina dolní končetiny (s operací): 240 tisíc – 700 tisíc korun

USA – převoz, zlomená noha s narovnáním kostí pod narkózou, fixace nohy + dvoudenní hospitalizace – 450 tisíc korun

Rakousko – úraz v horách s vyproštěním, leteckým transportem do nemocnice a ošetřením + hospitalizací 3 dny (zlomenina, pohmožděniny, vyšetření hlavy a páteře) – 480 tisíc korun

Thajsko – opaření vřídlem v pralese, transport s ošetřením a hospitalizací týden – 330 tisíc korun

Slovensko – zásah horské služby s helikoptérou – cca 30 tisíc až 60 tisíc korun

Pozor na špatně nastavenou smlouvu a rizikové sporty

Češi na dovolené tráví čas stále více aktivně, spadají do toho i tzv. adrenalinové aktivity. Čím dál oblíbenější je třeba půjčování silničních i vodních skútrů, potápění či parasiling, tedy létání na laně za motorovým člunem.

Zpravidla každá pojišťovna má k dispozici seznam sportů a aktivit, které považuje právě za adrenalinové. Tento seznam by si před sjednáním měl pro jistotu prostudovat každý cestovatel. Při sjednávání cestovního pojištění je třeba vzít v úvahu, jakým aktivitám se budete na své rodinné dovolené v zahraničí věnovat. Pokud to budou běžné aktivity, jako turistika, cyklovýlety apod., postačí klasické cestovní pojištění.

Z extrémních sportů si lidé nejvíce pojišťují sjezd na horských kolech a veškeré aktivity spojené s extrémní cyklistikou, potápění v hloubce nad 30m či seskoky padákem z výšky přes 3,5 km.

Co se týče samotného připojištění těchto aktivit, tak některé pojišťovny umí pojistit adrenalinové sporty pouze po dobu celé dovolené. Jiné pojišťují jen na konkrétní dny.

V rámci cestovního pojištění může být velmi užitečné i pojištění odpovědnosti. „Jako takovou zajímavost, že ne vždy se může jednat jen o zdraví klienta, ale i jeho okolí, může být případ, kdy náš pojištěný byl na atrakci v aquaparku, která ho vyhodila mimo dráhu, a on při dopadu zalehl jiného člověka. Klientovi se nic nestalo, nicméně poškozený po něm požadoval odškodné. V rámci asistenčních služeb jsme však celou situaci vyřešili ke spokojenosti obou stran,” uvádí příklad z praxe Ivana Nekvindová, produktová manažerka cestovního pojištění ČSOB Pojišťovny.