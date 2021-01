Vláda prodloužila čas na přiznání daně silniční i z nemovitostí | E15.cz

Přiznání k dani nemovitých věcí a daně silniční bude možné bez sankcí podat do 1. dubna místo 1. února. Stejně tak bude možné až do 1. dubna zaplatit bez sankcí silniční daň za loňský rok. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, je totiž standardně do 1. června.