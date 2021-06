Kde a jak si zkontrolovat evidenční listy důchodového pojištění | E15.cz

Mnoho lidí se před žádostí o starobní penzi dostává do nezáviděníhodné situace. Přesto, že splnili potřebnou dobu pojištění, aby jim stát přiznal penzi, úřady nemají od všech jejich zaměstnavatelů evidenční listy důchodového pojištění.

K důchodovému pojištění přihlašuje zaměstnance nový zaměstnavatel u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) nejpozději do osmi dnů od počátku uzavření pracovní smlouvy. Výjimkou jsou takzvaní dohodáři s výdělky do 3500 korun při dohodě o pracovní činnosti a deseti tisíc u dohody o provedení práce. U těchto smluv se pracovník k sociálnímu pojištění nepřihlašuje, a doba se mu tak logicky do doby pojištění nezapočítá.

„V ostatních případech má zaměstnavatel povinnost své zaměstnance úřadům do osmi dnů k důchodovému pojištění přihlásit a každý měsíc ho i ve stanovené výši odvádět na účet správy sociálního zabezpečení,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Dodává, že v minulosti i u svých klientů narazil na situaci, kdy i přes dosažení věku pro odchod do starobního důchodu nesplňovali potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění. Což však zjistili až ve chvíli, kdy o důchod požádali.

Chybějící listy důchodového pojištění

Až při jednání s úřady totiž zjistí, že ne všichni zaměstnavatelé za ně odevzdávali evidenční listy důchodového pojištění.

„Až na základě odevzdaného evidenčního listu důchodového pojištění je získaná doba důchodového pojištění evidována pro nárok na budoucí důchod,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na svých webových stránkách.

Doplňuje, že při žádosti o důchod může zaměstnanec sice chybějící doby důchodového pojištění doložit stejnopisy evidenčních listů, ale realita je taková, že ne všichni si je uchovávají po desítky let své pracovní činnosti. Navíc takový postup podle správy významně prodlužuje vyřízení žádosti o důchod.

Jak si věci zkontrolovat

Získat přehled o dobách důchodového pojištění v evidenci správy sociálního zabezpečení už může dnes každý online formou na portálu ČSSZ v podstatě kdykoli.

„Praktické je do evidence nahlížet několik týdnů po nástupu do nového zaměstnání i po jeho skončení, a jak už bylo zmíněno, na přihlášení a odhlášení má zaměstnavatel vždy osmidenní lhůtu,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Dodává, že souhrnné informace o dobách důchodového pojištění vyhotoví na požádání i ČSSZ. Jde o takzvaný osobní list důchodového pojištění, na kterém se uvádějí i náhradní doby důchodového pojištění, jako jsou doba v evidenci úřadu práce, péče o dítě či osobu blízkou. Bezplatně jej úřad na požádání vyhotoví jednou do roka.